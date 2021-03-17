В столкновении двух автомобилей пострадала 51-летняя женщина
Во вторник вечером в столичном районе Нымме произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка легкового автомобиля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник вечером в столичном районе Нымме произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка легкового автомобиля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 18:30 в Таллинне на перекрестке улицы Раудтеэ и Пярнуского шоссе. Автомобиль BMW X6, которым управляла 43-летняя женщина, врезался в ехавший впереди Ford Mondeo, 51-летний водитель которого остановился перед перекрестком.
С места ДТП в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили 50-летнюю пассажирку Ford.