Ср, 17.03.2021
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  • В столкновении двух автомобилей пострадала 51-летняя женщина

В столкновении двух автомобилей пострадала 51-летняя женщина

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

Во вторник вечером в столичном районе Нымме произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка легкового автомобиля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18:30 в Таллинне на перекрестке улицы Раудтеэ и Пярнуского шоссе. Автомобиль BMW X6, которым управляла 43-летняя женщина, врезался в ехавший впереди Ford Mondeo, 51-летний водитель которого остановился перед перекрестком.

С места ДТП в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили 50-летнюю пассажирку Ford.

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