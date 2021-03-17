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  • На Сааремаа продается хутор со своим собственным спа-комплексом

Дорогое, но удовольствие ⟩ На Сааремаа продается хутор со своим собственным спа-комплексом

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

В деревне Илпла на Сааремаа тех, кто устал от «суеты городов и потока машин», ждет что-то особенное, пишет Kodustiil. Да, дорого. Но как здорово!

Выставленный на продажу хутор построен в начале XX века. В период с 2005 по 2012 год исторические строения были полностью отремонтированы, а комплекс дополнен несколькими новыми зданиями, прекрасно сочетающиеся с атмосферой старинного хутора. Площадь земельного участка - 90 000 м2. Цена тоже не маленькая: 650 000 евро.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

Двухэтажный главный дом общей площадью 142 квадратных метра состоит из пяти спален, гостиной, кухни, сауны, санузла и террасы. Внутри все так же красиво, как и снаружи.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

В домашнем спа-салоне площадью 199 квадратных метров есть терраса площадью 168 квадратных метров, крытый бассейн, финская сауна, паровая баня, джакузи, каминный зал и две спальни. Рядом с домом - баня по-черному, площадью 32 квадратных метра.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

На участке также расположены двухэтажный гостевой дом, летняя кухня, дровяной сарай, амбар и гараж на две машины.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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