Дорогое, но удовольствие ⟩ На Сааремаа продается хутор со своим собственным спа-комплексом

Выставленный на продажу хутор построен в начале XX века. В период с 2005 по 2012 год исторические строения были полностью отремонтированы, а комплекс дополнен несколькими новыми зданиями, прекрасно сочетающиеся с атмосферой старинного хутора. Площадь земельного участка - 90 000 м2. Цена тоже не маленькая: 650 000 евро.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

Двухэтажный главный дом общей площадью 142 квадратных метра состоит из пяти спален, гостиной, кухни, сауны, санузла и террасы. Внутри все так же красиво, как и снаружи.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

В домашнем спа-салоне площадью 199 квадратных метров есть терраса площадью 168 квадратных метров, крытый бассейн, финская сауна, паровая баня, джакузи, каминный зал и две спальни. Рядом с домом - баня по-черному, площадью 32 квадратных метра.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE

На участке также расположены двухэтажный гостевой дом, летняя кухня, дровяной сарай, амбар и гараж на две машины.

Хутор на Сааремаа со своим спа. ФОТО: KV.EE