Мужчина ударил спящего соседа мечом в живот

Луми и живущий по соседству Вахур (50) до этого никогда не ссорились и еще за день до кровавых событий вежливо поприветствовали друг друга при встрече в доме, пишет Postimees.

И «самурай», и жертва в пятницу, 6 сентября 2019 года, в разных компаниях употребляли алкоголь. Вахур и двое его друзей пили водку и пиво в его квартире, Луми пил водку с другом в бане. Когда Луми вернулся домой в субботу вечером, Вахур и его гость Арно (48) уже проспали несколько часов. Луми достал из ящика меч, поднялся на второй этаж и вошел в незапертую дверь.

Неизвестная фигура около кровати

Раненый мужчина не сразу понял, что произошло. ФОТО: Kohtutoimik

Получивший ножевое ранение Вахур вспоминает случившееся: «В три часа ночи я проснулся, открыл глаза и заметил, что какая-то фигура стоит рядом с кроватью, примерно в метре от нее. В ее правой руке я видел телефон, экран которого освещал комнату. Я видел предмет в его левой руке, но не понял, что это было. Я начал вставать с постели, чтобы выяснить, что происходит. В это время он ударил меня предметом, находившимся в левой руке, в правую часть тела и пошел в другую комнату, где спал Арно», - рассказал Вахур следователю.

Мужчина не ощутил боли сразу после удара, но, прикоснувшись к животу, он почувствовал, что его рука влажная, и понял, что это кровь. Он встал, подошел к двери и увидел человека с мечом, склонившегося над диваном, на котором спал его гость, затем человек снял натянутое на голову одеяло, положил его на место и вышел из квартиры. В этот момент Вахур узнал Хейти, жившего в нижней квартире.

Друг остановил кровотечение

Орудие преступления длиной 81,5 см, причем длина лезвия - 58 см. ФОТО: Kohtutoimik

Вахур подошел к Арно, разбудил его и попросил позвонить по номеру службы экстренной помощи 112. Гость сделал это, включив громкую связь, а затем передал телефон Вахуру, который смог описать случившееся. «Меня проинструктировали, как остановить кровотечение. Я держал салфетки, смоченные в холодной воде, меняя одну за другой», - рассказал он. На какое-то время Вахур потерял сознание, прежде чем прибыла помощь.

Хейти Луми объяснил следователю, что в понедельник, 2 сентября, на той же неделе умер Мадис, владелец квартиры наверху, у которого Вахур снимал жилье. По словам Хейти, к тому времени уже образовалась задолженность по оплате коммунальных расходов, и было очевидно, что Вахур не будет платить за проживание после смерти владельца.