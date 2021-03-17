Мужчина ударил спящего соседа мечом в живот
- И жертва и нападавший были пьяны
- Нападавший не понял, что ранил соседа
- Сосед признался, что зря приобрел меч
Почему водитель, проживающий в Ляэне-Вирумаа, как-то раз в сентябре 2019 года в три часа ночи зашел в квартиру на втором этаже жилого дома и воткнул 80-сантиметровый меч в живот спящему соседу? «Хороший вопрос, меч просто подвернулся мне под руку», - говорит 47-летний житель Симуна Хейти Луми на вопрос следователя, почему он пошел в квартиру соседа посреди ночи с мечом в руке.