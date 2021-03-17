Работники торговли не жалуются, что должны по десять часов носить маску

«Конечно, душно, - признает Рейнарт. - Не говоря уже о наличии маски».

Маска перестала ее так сильно беспокоить, когда она нашла для себя подходящий вариант. Ее сегодняшний выбор — многоразовая маска — позволяет дышать свободнее. В одноразовой маске Рейнарт было сложно проводить весь день. Она полагает, что, вероятно, ее одноразовые маски чем-то пропитались и это что-то стало попадать в горло.

По словам менеджера по обслуживанию Натальи Загоровской, десять часов — самый длительный срок, в течение которого ей приходилось работать в маске. Во время обеда и кофейных пауз ее все-таки можно снять. У нее тоже не сидячая работа: в течение рабочего дня она делает по 20 000 шагов.

И хотя обязательное прикрытие дыхательных путей не доставляет ей никаких беспокойств, у нее есть свои предпочтения. Некоторые маски слишком тянули за ушами и вызывали дискомфорт. Менеджер по обслуживанию отмечает, что нашла выход, как снизить раздражение. По ее словам, некоторые кассиры, например, предпочитают защитные визиры, но они не слишком хорошо подходят тем, кто носит очки.

Как Рейнарт, так и Загоровская покупают используемые на работе маски сами, так как это их выбор. У них есть возможность использовать защитные средства, которые предлагает работодатель: перчатки, защитные визиры, многоразовые маски, которые можно стирать на работе.

Дезинфицирование рук оставляет свои следы. «Сначала мы дезинфицировали, но вскоре у нас пожелтели ногти, а кожа рук стала чувствительной», - объясняет Рейнарт. Она нашла решение этой проблемы: крем для рук на ночь и хлопковые перчатки. Сейчас она умнее и предпочитает мыть руки мылом, которое более бережно воздействует на кожу.

Однако обе не жалуются. «Это неизбежность сейчас, надо просто пережить это время. Мы понимаем, что должны это делать», - отмечает Рейнарт.

Риск того, что каждый клиент может быть переносчиком серьезного заболевания, - это не то, о чем обслуживающий персонал думает каждый день. «Если начнешь об этом думать, то сойдешь с ума, станешь панически бояться людей», - отмечает Загоровская.

По словам менеджера по обслуживанию, в начале коронакризиса стресс вызвало не то, что в короткие сроки надо было менять организацию работы, чтобы снизить количество контактов, а скорее сама новость. «В один момент я сказала себе: стоп, я больше не буду это слушать», - сказала она. Сейчас Загоровская не избегает новостей, так как свыклась с ситуацией.

По оценке Рейнарт, прошлой весной, когда вирус только проник в Эстонию, люди были в большей панике, чем сейчас. «Готовились, как будто наступил последний день. Семья отправляла в магазин того, кто меньше подвержен риску заболевания, и тот затаривался на неделю. Люди действительно были в страхе», - описывает она настроения тех дней.

«Некоторые клиенты полагают, что если их поход в магазин заключается лишь в том, что они быстро пробегут мимо посылочных автоматов, то в таком случае надевать маску не надо», - говорит Рейнарт, уточняя, что охранники в таких случаях все-таки вмешиваются.

Ей не приходилось еще отказываться от обслуживания: «Мы делали замечание, выдавали маску и ситуация разрешалась мирно». Серьезных инцидентов, связанных с коронаограничениями, не было.

По словам менеджера по обслуживанию, между стоящими в очереди клиентами порой возникает некоторая нервозность. «Например, кто-то ругается, что человек не соблюдает дистанцию», - рассказывает она.

Как люди могли бы себя вести, чтобы обслуживающему персоналу было немного легче? «Соблюдать дистанцию, не стоять нос к носу и заниматься делом», - советует Рейнарт клиентам быть сконцентрированными.