Работники торговли не жалуются, что должны по десять часов носить маску
Сотрудница инфоленты Rimi в пярнуском Kaubamajakas Аннели Рейнарт не думает с горечью о тех, кто протестует, когда им приходится надевать маску в магазине на десять минут во время покупок, хотя она вынуждена ходить в ней целый день. Более того, у нее не сидячая работа, она постоянно находится в движении. За день сотрудница может пройти до 15 километров, порой приходится и побегать. Например, необходимо мчаться в торговый зал, чтобы проверить цену товара, если покупатель ошибся, пишет Pärnu Postimees.