В ЕС продажи новых легковых автомобилей упали на 20 процентов
В феврале в ЕС продали 771 486 новых легковых автомобилей, на 19,3 процента меньше по сравнению с февралем прошлого года, в Эстонии спад за тот же период составил 3,6 процента.
В феврале в ЕС продали 771 486 новых легковых автомобилей, на 19,3 процента меньше по сравнению с февралем прошлого года, в Эстонии спад за тот же период составил 3,6 процента.
В странах ЕС год начался со спада на рынке новых легковых автомобилей, ситуация не исправилась и в феврале, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
За два месяца в странах ЕС продано чуть меньше 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 21,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Единственная страна, где продажи новых легковых автомобилей превышают прошлогодние показатели, это Швеция, где рынок за первые два месяца вырос на 12,8 процента в годовом сравнении.
Из крупных рынков сильнее всего пострадала Испания, где продажи за два первых месяца этого года упали на 44,6 процента. В Германии продажи новых легковых автомобилей упали на 25,1 процента, во Франции на 14,2 процента, а в Италии на 13,1 процента.
Среди Балтийских стран по итогам двух месяцев в самом лучшем положении находится Эстония, где продажи новых легковых автомобилей упали за два месяца на 8,8 процента. В то же время, в Литве они упали на 46,5 процента, а в Латвии на 26,3 процента в годовом сравнении.