В ЕС продажи новых легковых автомобилей упали на 20 процентов

В странах ЕС год начался со спада на рынке новых легковых автомобилей, ситуация не исправилась и в феврале, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

За два месяца в странах ЕС продано чуть меньше 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 21,7 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Единственная страна, где продажи новых легковых автомобилей превышают прошлогодние показатели, это Швеция, где рынок за первые два месяца вырос на 12,8 процента в годовом сравнении.

Из крупных рынков сильнее всего пострадала Испания, где продажи за два первых месяца этого года упали на 44,6 процента. В Германии продажи новых легковых автомобилей упали на 25,1 процента, во Франции на 14,2 процента, а в Италии на 13,1 процента.