Шойгу заявил о возможном восстановлении диалога РФ с НАТО

"Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове - полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО", - сказал министр.

"Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда", - сказал Шойгу в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.

В апреле 2014 года НАТО в одностороннем порядке заморозила политический и военный диалог с Россией из-за ситуации на Украине и в Крыму. После этого происходили контакты между военными РФ и НАТО.