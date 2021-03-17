Шойгу заявил о возможном восстановлении диалога РФ с НАТО
Полноценный диалог с НАТО в будущем восстановится, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому СМИ.
Полноценный диалог с НАТО в будущем восстановится, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому СМИ.
"Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове - полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО", - сказал министр.
"Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда", - сказал Шойгу в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.
В апреле 2014 года НАТО в одностороннем порядке заморозила политический и военный диалог с Россией из-за ситуации на Украине и в Крыму. После этого происходили контакты между военными РФ и НАТО.
Во вторник был опубликован ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорилось, что в 2020 году альянс оставался открытым к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО для обсуждений вопросов международной безопасности, а также для увеличения прозрачности и предсказуемости. "НАТО неоднократно приглашала Россию провести встречу Совета НАТО-Россия. Россия последовательно отклоняла эти предложения, вследствие чего встреч Совета НАТО-Россия в 2020 году не проходило", - говорилось в докладе.