Ср, 17.03.2021
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Шойгу заявил о возможном восстановлении диалога РФ с НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Полноценный диалог с НАТО в будущем восстановится, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому СМИ.

"Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове - полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО", - сказал министр.

"Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда", - сказал Шойгу в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.

В апреле 2014 года НАТО в одностороннем порядке заморозила политический и военный диалог с Россией из-за ситуации на Украине и в Крыму. После этого происходили контакты между военными РФ и НАТО.

Во вторник был опубликован ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорилось, что в 2020 году альянс оставался открытым к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО для обсуждений вопросов международной безопасности, а также для увеличения прозрачности и предсказуемости. "НАТО неоднократно приглашала Россию провести встречу Совета НАТО-Россия. Россия последовательно отклоняла эти предложения, вследствие чего встреч Совета НАТО-Россия в 2020 году не проходило", - говорилось в докладе.

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