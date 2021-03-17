Галерея ⟩ Новость от IKEA: где граница между функциональностью бытовых предметов и искусством
Что вы думаете о произведении искусства в качестве функциональной вещи для ежедневного использования? IKEA представляет коллекцию «IKEA Art Event 2021», исследующую границы между искусством и функциональностью. В ограниченной коллекции представлено десять предметов, которые были созданы в сотрудничестве с одними из самых популярных сегодня художников. Это Даниэль Аршам, Gelchop, Humans since 1982, Сабин Марселис и Стефан Маркс. Коллекция будет доступна в Эстонии с 1 апреля 2021 года.