Галерея ⟩ Новость от IKEA: где граница между функциональностью и искусством в бытовых предметах

Уже с 2015 года IKEA сотрудничает с художниками по всему миру для создания коллекции «Art Event» – предметов искусства в разных стилях и жанрах. Цель этой коллекции всегда одна – сделать искусство доступнее для многих людей.

Целью шестой по счету коллекции «Art Event» стало желание завоевать сердца большего количества людей и стереть границу между искусством и дизайном. Для этого компанией IKEA были приглашены совершенно разные художники со всего мира: Даниэль Аршам из Нью Йорка, Gelchop из Токио, Humans since 1982 из Стокгольма, Сабин Марселис из Роттердама и Стефан Маркс из Берлина.

«Мы выбираем художников со всего мира, чтобы отобразить разнообразие искусства и дизайна, – говорит Хенрик Мост, творческий лидер IKEA Art Event. – Мы хотим показать, что быть художником или дизайнером не значит сидеть только в своей лодке – можно работать в разных сферах, и новое течение имеет сейчас колоссальное влияние, как на дизайн, так и на искусство».

Коллекция состоит из 10 товаров для дома, которые делают вызов повседневности, но при этом с уважением относятся к творческому подходу. Световое настенное украшение от Сабин Марселис, настенные часы от Даниэля Аршама, настольный светильник и торшер от Gelchop, ваза и плед от Стефана Маркса и настенное украшение от Humans since 1982.

«У каждой вещи из этой коллекции есть практичное назначение, и в то же время – это предмет искусства. Традиционная идея искусства – быть чем-то элитным, а дизайн – массовое явление. Теперь же искусство и дизайн объединяются», – говорит Хенрик Мост.

Искусство становится демократичнее, а дом - местом для творчества, особенно сейчас, когда из-за пандемии доступ к искусству очень ограничен. Можно опробовать коллекцию с помощью дополнительной реальности в Instagram IKEA и создать свою домашнюю галерею – #IKEAARTEVENT2021.

Коллекция будет доступна в Эстонии с 1 апреля 2021 года.