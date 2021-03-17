Суточный прирост новых случаев COVID-19 в странах Балтии превысил 3000

Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2734 случая коронавируса, из них в Эстонии - 1463, в Литве - 628, в Латвии - 643.

В Эстонии за сутки выявлено 1784 новых случаев коронавируса, еще шестеро зараженных скончались, сообщил в среду департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии выявлен 89 331 случай COVID-19. Общее число жертв пандемии выросло до 745.

Средняя суточная заболеваемость коронавирусом в Эстонии за 14 дней на 100 тыс. человек составила 1515,6 случая. Как минимум одна доза вакцины от COVID-19 введена у 144 665 человек (10,961% от численности населения), курс вакцинации завершен у 53 729 человек.

В Литве за сутки подтверждено 570 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались еще восемь инфицированных, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии от коронавируса в Литве скончались 3427 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 6925 смертей.

За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом в Литве на 100 тыс. жителей составил 233 случая. Первой дозой вакцины от COVID-19 в республике привиты 266 365 человек, обеими дозами - 104 771 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Литве достигло 206 889.

В Латвии за сутки зафиксировано 818 новых случаев коронавируса, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. Еще 12 зараженных умерли. Показатель двухнедельной заболеваемости коронавирусом в Латвии составил 390,8 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии COVID-19 заразились 95 420 человек.

С 17 марта в Латвии вновь разрешено международное авиасообщение с третьими странами - в том числе организуемые туроператорами перевозки в целях отдыха. Остается в силе требование, что перед возвращением в Латвию необходимо заполнять электронную анкету covidpass.lv, предъявлять отрицательный результат теста, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, и по возвращению в Латвию соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней.