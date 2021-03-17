Таллинн выдаст Маарду 100 000 масок
На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа решила поддержать Маарду 100 000 масок. Маски будут выданы Маарду из центральных запасов Таллинна, пишет Postimees.
На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа решила поддержать Маарду 100 000 масок. Маски будут выданы Маарду из центральных запасов Таллинна, пишет Postimees.
На этой неделе Муниципальная полиция также следит за ношением масок в общественном транспорте Маарду и на линии Маарду-Таллинн. Это делается по просьбе мэра Маарду Владимира Архипова, так как в конце февраля город стал лидером ко числу зараженных коронавирусом в Эстонии.
Поскольку многие местные жители каждый день добираются в Таллинн на работу, в том числе с помощью проверок МуПо надеются обуздать коронавирус.