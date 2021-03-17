Власти Таллинна поддержат Маарду в борьбе с коронавирусом

На этой неделе Муниципальная полиция также следит за ношением масок в общественном транспорте Маарду и на линии Маарду-Таллинн. Это делается по просьбе мэра Маарду Владимира Архипова, так как в конце февраля город стал лидером ко числу зараженных коронавирусом в Эстонии.