Ср, 17.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Коронавирус: в ЕС планируют введение "зеленых сертификатов"

Аэропорт в Мадриде. ФОТО: Ricardo Rubio/ZUMAPRESS.com

Еврокомиссия представила законопроект, предлагающий введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных сертификатов, пишет DW.

Предполагается, что они будут содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел COVID-19. Брюссель отмечает, что сертификат должен облегчить поездки, но не будет условием для их совершения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back