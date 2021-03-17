Коронавирус: в ЕС планируют введение "зеленых сертификатов"
Еврокомиссия представила законопроект, предлагающий введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных сертификатов, пишет DW.
Еврокомиссия представила законопроект, предлагающий введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных сертификатов, пишет DW.
Предполагается, что они будут содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел COVID-19. Брюссель отмечает, что сертификат должен облегчить поездки, но не будет условием для их совершения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.
Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.
Today we will share our proposal to create a Digital Green Certificate.— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 17, 2021
This certificate would facilitate safe free movement of citizens inside the EU during the COVID-19 pandemic in a non-discriminatory way.
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