Коронавирус: в ЕС планируют введение "зеленых сертификатов"

Предполагается, что они будут содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел COVID-19. Брюссель отмечает, что сертификат должен облегчить поездки, но не будет условием для их совершения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.