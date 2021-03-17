Ср, 17.03.2021
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Русский театр запускает развлекательный онлайн-проект

Ведущий передачи – актер Русского театра Виктор Марвин. ФОТО: Vene Teater

19 марта в 19:00 на YouTube-канале Русского театра будет показан первый выпуск развлекательно-юмористической передачи «Тот еще театр».

«Тот еще театр» – это онлайн-передача, в основу которой положены реальные события, произошедшие в Русском театре за последнее время, мнения и взгляды разных участников театрального процесса. В рамках программы запускаются разные юмористические, познавательные и развлекательные рубрики и репортажи.

Цель нового проекта – помочь всем отвлечься от нескончаемых коронавирусных ограничений, тревожных новостей и всеобщей неопределенности.

Даже самые трудные времена проще пережить с искусством, юмором, танцами и песнями!

Русский театр предлагает пережить этот кризис вместе!

Ведущий передачи – актер Русского театра Виктор Марвин.

Передача будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами.

Ссылка на канал Русского театра в YouTube – https://www.youtube.com/user/RussianTheatreEST

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