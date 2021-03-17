Русский театр запускает развлекательный онлайн-проект
19 марта в 19:00 на YouTube-канале Русского театра будет показан первый выпуск развлекательно-юмористической передачи «Тот еще театр».
19 марта в 19:00 на YouTube-канале Русского театра будет показан первый выпуск развлекательно-юмористической передачи «Тот еще театр».
«Тот еще театр» – это онлайн-передача, в основу которой положены реальные события, произошедшие в Русском театре за последнее время, мнения и взгляды разных участников театрального процесса. В рамках программы запускаются разные юмористические, познавательные и развлекательные рубрики и репортажи.
Цель нового проекта – помочь всем отвлечься от нескончаемых коронавирусных ограничений, тревожных новостей и всеобщей неопределенности.
Даже самые трудные времена проще пережить с искусством, юмором, танцами и песнями!
Русский театр предлагает пережить этот кризис вместе!
Ведущий передачи – актер Русского театра Виктор Марвин.
Передача будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами.
Ссылка на канал Русского театра в YouTube – https://www.youtube.com/user/RussianTheatreEST