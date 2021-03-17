Русский театр запускает развлекательный онлайн-проект

«Тот еще театр» – это онлайн-передача, в основу которой положены реальные события, произошедшие в Русском театре за последнее время, мнения и взгляды разных участников театрального процесса. В рамках программы запускаются разные юмористические, познавательные и развлекательные рубрики и репортажи.