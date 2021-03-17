Пустующие квартиры будут экспроприированы и использованы для размещения неимущих
Региональные власти Балеарских островов (Испания) передали в муниципальную собственность сотни квадратных метров пустующего жилья, принадлежащего банкам, различным фирмам и частным владельцам. В этих квартирах за умеренную плату теперь расселяются нуждающиеся в улучшении жилищных условий малообеспеченные семьи, в том числе иммигранты. Подробности об этой программе, которая может начать действовать и в других регионах страны, сообщает Newsru со ссылкой на Deutsche Welle.