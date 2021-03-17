Пустующие квартиры будут экспроприированы и использованы для размещения неимущих

В пресс-службе правительства архипелага уточнили, что экспроприации подлежат только квартиры площадью от 40 до 100 квадратных метров, пустующие более двух лет и принадлежащие собственникам, у которых имеется 10 и более единиц жилья.

Прежде всего речь идет о квартирах, которые находятся в собственности у банков - жилье переходит во владение финансовых организаций, если заемщики не платят по ипотеке. Также изъятию подлежит недвижимость риелторских, инвестиционных и строительных компаний, а также частных лиц.

Арендная плата за такие квартиры для новых жильцов составляет 300-400 евро в месяц, что примерно вдвое ниже рыночной цены. Предполагается, что такая программа позволит решить жилищные проблемы почти 5,5 тысяч проживающих на Балеарских островах семей.

Действия властей подверглись критике и нанесли ущерб некоторым владельцам недвижимости. И если банки, у которых были изъяты квартиры, воздерживаются от критики, то владельцы многих других предприятий и фирм, затронутых нововведением, открыто высказывают свое недовольство.

Например, хозяин фирмы G&G Low Cost Хуан Антонио Лопес заявил, что действия властей фактически разорили его. В рамках программы у его фирмы забрали 9 из 10 принадлежащих ей квартир, купленных несколько лет назад в здании, требующем капитального ремонта.

После ремонта Лопес должен был получить разрешение на продажу и заселение квартир, но вместо этого их конфисковали, предложив компенсацию. Ее сумма не покрыла даже половину расходов на покупку недвижимости и ремонт, поэтому предприниматель подал на власти архипелага в суд.

С критикой программы выступила и Ассоциация владельцев недвижимости внаем (ASVAL). В организации отметили, что власти совершили «атаку на право частной собственности, которая создает нестабильность на рынке недвижимости, может привести к снижению инвестиций - испанских и зарубежных - в строительство и в итоге к росту цен на жилье». Похожего мнения придерживается и доктор экономических наук Роберто Сентено, который считает: «Политика экспроприации противоречит законам рыночной экономики, а посему обречена на провал».

Он добавил, что крупные собственники найдут способ избежать экспроприации, оформив жилье на другие компании или подставных лиц. При этом на рынке уже началась паника: собственники стремятся избавиться от лишнего жилья, добавил эксперт.

Власти других регионов пока не отваживаются самостоятельно проводить экспроприацию и ждут принятия нового Жилищного кодекса. Документ, который могут утвердить до конца марта, сделает экспроприацию нормой, призванной решить жилищную проблему в стране.