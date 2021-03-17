Картина дня: болезненная тайна Эстонии, отношение иноязычного населения к коронавирусу и проблемы с утилизацией отходов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 марта.
Количество безработных в последние месяцы значительно увеличилось и приблизилось к отметке в 60 000 человек. Но о чем много не говорили, так это о том, что еще до кризиса вне рынка труда или с зарплатой, недостаточной для проживания, находился каждый четвертый житель страны работоспособного возраста. Читать далее...
Как показало исследование, проведенное Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии в сотрудничестве с министерством социальных дел, отношение к эпидемии коронавируса, оценка риска и поддержка введения ограничений, значительно различаются не только по регионам, но и в разных национальных группах. Судя по данным статистики, наиболее беспечно оценивают положение иноязычные мужчины из Ида-Вирумаа. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8606 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1784, то есть 20,7% от общего количества. Читать далее...
Тартуский университет собрал ответы на часто встречающиеся вопросы относительно вакцин, их эффективности, скорости их разработки и всего того, что в последнее время так волнует наших сограждан. Читать далее...
Сотрудница стойки информации Rimi в пярнуском Kaubamajakas Аннели Рейнарт не обижается на тех, кто протестует, когда приходится надевать маску на десять минут во время покупок, хотя сама вынуждена носить ее целый день. Более того, у нее не сидячая работа: за день Аннели может пройти до 15 километров, порой приходится и побегать. Например, необходимо мчаться в торговый зал, чтобы проверить цену товара, если покупатель ошибся. Читать далее...
Доминирование британского штамма привело в эстонские больницы больше молодых ковидных пациентов, которые переносят болезнь в более агрессивной форме, чем это было прошлой весной. Кроме возраста госпитализированных пациентов, сократилась и продолжительность нахождения в стационаре. Одной из причин последнего стала смертность. Читать далее...
После введения новых ограничений строительные магазины закрылись, но магазин Depo продолжает работать, так как в нем имеется отдел продуктов питания. Читать далее...
Размер государственных кредитных заимствований в 2021 году может составить до двух миллиардов евро. Точная сумма станет известной после публикации обновленного экономического прогноза. Читать далее...
Таллиннская горуправа направила правительству ЭР предложение компенсировать работникам больничный с первого дня для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего это касается людей с низкими доходами, которые при первых симптомах заболевания делают выбор в пользу работы, опасаясь потери в зарплате. Читать далее...
И хотя в прошлую пятницу правительство одобрило вакцинацию самих себя, членов Рийгикогу и высокопоставленных государственных чиновников, теперь из-за сокращения поставок вакцины процесс был поставлен на паузу. Читать далее...
В новой концепции внешней и оборонной политики Британии, которую правительство Бориса Джонсона обнародовало во вторник, Россия названа самой серьезной угрозой безопасности Британии в Европе, а Китай - системным вызовом. Часть британских политиков, в том числе однопартийцев Джонсона, а также эксперты критикуют концепцию за невнятность в отношении Москвы и мягкость в отношении Китая. Читать далее...
В эту среду, 17 марта, с 13 до 15 часов прошел информационный семинар на тему вакцинации, в ходе которого рассказали о текущей ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии, а также эксперты сферы здравоохранения ответили на вопросы о вакцинах и организации вакцинации от COVID-19. Мероприятие прошло с синхронным переводом на русский язык. Читать далее...
Если Эстония хочет выполнить свои обязательства перед Европейским cоюзом, она должна существенно улучшить возможности переработки биологических отходов и поддержать спрос на продукцию, изготовляемую из биоотходов, говорится в отчете Государственного контроля.