Картина дня: в Питер за "Спутником", фентаниловые короли и хитрый трюк строительного магазина
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 марта.
Таллиннец Сергей поделился в социальной сети Фейсбук своим опытом вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V". Для этого ему пришлось отправиться в Санкт-Петербург. Сергею 74 года, но в Таллинне его до сих пор не приглашали на вакцинацию, хотя он, по его собственным словам, несколько раз писал в свою поликлинику о таком желании. Читать дальше...
Количество безработных в последние месяцы значительно увеличилось и приблизилось к отметке в 60 000 человек. Но о чем много не говорили, так это о том, что еще до кризиса вне рынка труда или с зарплатой, недостаточной для проживания, находился каждый четвертый житель страны работоспособного возраста. Читать далее...
Как показало исследование, проведенное Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии в сотрудничестве с министерством социальных дел, отношение к эпидемии коронавируса, оценка риска и поддержка введения ограничений, значительно различаются не только по регионам, но и в разных национальных группах. Судя по данным статистики, наиболее беспечно оценивают положение иноязычные мужчины из Ида-Вирумаа. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8606 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1784, то есть 20,7% от общего количества. Читать далее...
Тартуский университет собрал ответы на часто встречающиеся вопросы относительно вакцин, их эффективности, скорости их разработки и всего того, что в последнее время так волнует наших сограждан. Читать далее...
Сотрудница стойки информации Rimi в пярнуском Kaubamajakas Аннели Рейнарт не обижается на тех, кто протестует, когда приходится надевать маску на десять минут во время покупок, хотя сама вынуждена носить ее целый день. Более того, у нее не сидячая работа: за день Аннели может пройти до 15 километров, порой приходится и побегать. Например, необходимо мчаться в торговый зал, чтобы проверить цену товара, если покупатель ошибся. Читать далее...
Доминирование британского штамма привело в эстонские больницы больше молодых ковидных пациентов, которые переносят болезнь в более агрессивной форме, чем это было прошлой весной. Кроме возраста госпитализированных пациентов, сократилась и продолжительность нахождения в стационаре. Одной из причин последнего стала смертность. Читать далее...
Если всего несколько лет назад Эстония находилась на вершине европейских рейтингов смертности от наркотиков, то в прошлом, коронакризисном году в Эстонии было зарегистрировано 20 смертей от передозировки. Этот показатель не был столь низким ни разу за последние 20 лет, то есть с тех пор, как в нового тысячелетия среди наркоманов начал неуклонно распространяться сильный и смертоносный фентанил. Читать дальше...
После введения новых ограничений строительные магазины закрылись, но магазин Depo продолжает работать, так как в нем имеется отдел продуктов питания. Читать далее...
Две матери-одиночки, обратившиеся за банковской ссудой были шокированы рекомендациями, которые дали им банковские администраторы по работе с клиентами. Читать дальше...
Размер государственных кредитных заимствований в 2021 году может составить до двух миллиардов евро. Точная сумма станет известной после публикации обновленного экономического прогноза. Читать далее...
Таллиннская горуправа направила правительству ЭР предложение компенсировать работникам больничный с первого дня для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего это касается людей с низкими доходами, которые при первых симптомах заболевания делают выбор в пользу работы, опасаясь потери в зарплате. Читать далее...
И хотя в прошлую пятницу правительство одобрило вакцинацию самих себя, членов Рийгикогу и высокопоставленных государственных чиновников, теперь из-за сокращения поставок вакцины процесс был поставлен на паузу. Читать далее...
Согласно заказанному властями Таллинна эскизу, пассажирский поезд мог бы за 12 минут доезжать из района Кристийне до Ласнамяэ, а экспресс - за шесть минут до Юлемисте. Стоимость проекта пассажирской железной дороги - до 40 млн евро. Читать дальше...
В новой концепции внешней и оборонной политики Британии, которую правительство Бориса Джонсона обнародовало во вторник, Россия названа самой серьезной угрозой безопасности Британии в Европе, а Китай - системным вызовом. Часть британских политиков, в том числе однопартийцев Джонсона, а также эксперты критикуют концепцию за невнятность в отношении Москвы и мягкость в отношении Китая. Читать далее...
В эту среду, 17 марта, с 13 до 15 часов прошел информационный семинар на тему вакцинации, в ходе которого рассказали о текущей ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии, а также эксперты сферы здравоохранения ответили на вопросы о вакцинах и организации вакцинации от COVID-19. Мероприятие прошло с синхронным переводом на русский язык. Читать далее...
Если Эстония хочет выполнить свои обязательства перед Европейским cоюзом, она должна существенно улучшить возможности переработки биологических отходов и поддержать спрос на продукцию, изготовляемую из биоотходов, говорится в отчете Государственного контроля.
Вчера в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд подписала постановление, отклоняющее просьбы о помиловании 23 осужденных преступников. Среди прочих глава государства оставила в тюрьме женщину, которая вблизи Певческого поля зарезала молодого человека. Читать дальше...
Выступление евродепутата Яны Тоом и мэра столицы Михаила Кылварта в эфире передачи «60 минут» на РТР получило широкий резонанс в русском сегменте интернета. В фокусе телевыступлений была вакцина Sputnik- V и в меньшей степени проблемы Евросоюза, реальные и мнимые. Такое обсуждение выглядит как смелый шаг для наших политиков. Но каковы цели и возможные последствия? Читать дальше...
В советское время было обычным делом, что молодые отцы приходили под окна родильного дома, чтобы помахать женам и новорожденным, потому что их не пускали в больницу. В настоящее же время отцы не могут оставаться со своими семьями после родов, потому что этого не позволяют коронавирусные правила. Читать дальше...
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Читать дальше...