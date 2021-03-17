Картина дня: в Питер за "Спутником", фентаниловые короли и хитрый трюк строительного магазина

Житель Таллинна делится опытом: что нужно делать, чтобы провакцинироваться "Спутником"

Таллиннец Сергей поделился в социальной сети Фейсбук своим опытом вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V". Для этого ему пришлось отправиться в Санкт-Петербург. Сергею 74 года, но в Таллинне его до сих пор не приглашали на вакцинацию, хотя он, по его собственным словам, несколько раз писал в свою поликлинику о таком желании. Читать дальше...

Болезненная тайна Эстонии: каждый четвертый имеет большой риск свалиться в бедность

Количество безработных в последние месяцы значительно увеличилось и приблизилось к отметке в 60 000 человек. Но о чем много не говорили, так это о том, что еще до кризиса вне рынка труда или с зарплатой, недостаточной для проживания, находился каждый четвертый житель страны работоспособного возраста. Читать далее...

Иноязычное население более беспечно относится к коронавирусу, но есть объективные причины

Как показало исследование, проведенное Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии в сотрудничестве с министерством социальных дел, отношение к эпидемии коронавируса, оценка риска и поддержка введения ограничений, значительно различаются не только по регионам, но и в разных национальных группах. Судя по данным статистики, наиболее беспечно оценивают положение иноязычные мужчины из Ида-Вирумаа. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1784 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8606 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1784, то есть 20,7% от общего количества. Читать далее...

ЧАВО: почти все, что вам нужно знать о вакцине от коронавируса

Тартуский университет собрал ответы на часто встречающиеся вопросы относительно вакцин, их эффективности, скорости их разработки и всего того, что в последнее время так волнует наших сограждан. Читать далее...

Работники торговли не жалуются, что должны по десять часов носить маску

Сотрудница стойки информации Rimi в пярнуском Kaubamajakas Аннели Рейнарт не обижается на тех, кто протестует, когда приходится надевать маску на десять минут во время покупок, хотя сама вынуждена носить ее целый день. Более того, у нее не сидячая работа: за день Аннели может пройти до 15 километров, порой приходится и побегать. Например, необходимо мчаться в торговый зал, чтобы проверить цену товара, если покупатель ошибся. Читать далее...

Из-за коронавируса в больницы попадает все больше молодежи

Доминирование британского штамма привело в эстонские больницы больше молодых ковидных пациентов, которые переносят болезнь в более агрессивной форме, чем это было прошлой весной. Кроме возраста госпитализированных пациентов, сократилась и продолжительность нахождения в стационаре. Одной из причин последнего стала смертность. Читать далее...

Полиция Эстонии взяла рынок фентанила под контроль, все наркобароны отбывают сроки