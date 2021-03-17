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  • Картина дня: в Питер за "Спутником", фентаниловые короли и хитрый трюк строительного магазина
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Картина дня: в Питер за "Спутником", фентаниловые короли и хитрый трюк строительного магазина

DEPO, 13. märts. ФОТО: Elu24 lugeja foto

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 марта.

Житель Таллинна делится опытом: что нужно делать, чтобы провакцинироваться "Спутником"

Таллиннец Сергей поделился в социальной сети Фейсбук своим опытом вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V". Для этого ему пришлось отправиться в Санкт-Петербург. Сергею 74 года, но в Таллинне его до сих пор не приглашали на вакцинацию, хотя он, по его собственным словам, несколько раз писал в свою поликлинику о таком желании. Читать дальше...

Болезненная тайна Эстонии: каждый четвертый имеет большой риск свалиться в бедность

Количество безработных в последние месяцы значительно увеличилось и приблизилось к отметке в 60 000 человек. Но о чем много не говорили, так это о том, что еще до кризиса вне рынка труда или с зарплатой, недостаточной для проживания, находился каждый четвертый житель страны работоспособного возраста. Читать далее...

Иноязычное население более беспечно относится к коронавирусу, но есть объективные причины

Как показало исследование, проведенное Turu-uuringute AS по заказу Госканцелярии в сотрудничестве с министерством социальных дел, отношение к эпидемии коронавируса, оценка риска и поддержка введения ограничений, значительно различаются не только по регионам, но и в разных национальных группах. Судя по данным статистики, наиболее беспечно оценивают положение иноязычные мужчины из Ида-Вирумаа. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1784 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8606 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1784, то есть 20,7% от общего количества. Читать далее...

ЧАВО: почти все, что вам нужно знать о вакцине от коронавируса

Тартуский университет собрал ответы на часто встречающиеся вопросы относительно вакцин, их эффективности, скорости их разработки и всего того, что в последнее время так волнует наших сограждан. Читать далее...

Работники торговли не жалуются, что должны по десять часов носить маску

Сотрудница стойки информации Rimi в пярнуском Kaubamajakas Аннели Рейнарт не обижается на тех, кто протестует, когда приходится надевать маску на десять минут во время покупок, хотя сама вынуждена носить ее целый день. Более того, у нее не сидячая работа: за день Аннели может пройти до 15 километров, порой приходится и побегать. Например, необходимо мчаться в торговый зал, чтобы проверить цену товара, если покупатель ошибся. Читать далее...

Из-за коронавируса в больницы попадает все больше молодежи

Доминирование британского штамма привело в эстонские больницы больше молодых ковидных пациентов, которые переносят болезнь в более агрессивной форме, чем это было прошлой весной. Кроме возраста госпитализированных пациентов, сократилась и продолжительность нахождения в стационаре. Одной из причин последнего стала смертность. Читать далее...

Полиция Эстонии взяла рынок фентанила под контроль, все наркобароны отбывают сроки

Если всего несколько лет назад Эстония находилась на вершине европейских рейтингов смертности от наркотиков, то в прошлом, коронакризисном году в Эстонии было зарегистрировано 20 смертей от передозировки. Этот показатель не был столь низким ни разу за последние 20 лет, то есть с тех пор, как в нового тысячелетия среди наркоманов начал неуклонно распространяться сильный и смертоносный фентанил. Читать дальше...

Департамент здоровья связался с Depo: наличие продуктов в строительном магазине не позволяет ему работать в локдаун

После введения новых ограничений строительные магазины закрылись, но магазин Depo продолжает работать, так как в нем имеется отдел продуктов питания. Читать далее...

Банк - обратившимся за ссудой матерям одиночкам: лучше играйте в лотерею или ищите мужа!

Две матери-одиночки, обратившиеся за банковской ссудой были шокированы рекомендациями, которые дали им банковские администраторы по работе с клиентами. Читать дальше...

Эстония планирует в этом году взять в кредит до двух миллиардов евро

Размер государственных кредитных заимствований в 2021 году может составить до двух миллиардов евро. Точная сумма станет известной после публикации обновленного экономического прогноза. Читать далее...

Бешкина: в целях борьбы с эпидемией нужно компенсировать больничный с первого дня

Таллиннская горуправа направила правительству ЭР предложение компенсировать работникам больничный с первого дня для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего это касается людей с низкими доходами, которые при первых симптомах заболевания делают выбор в пользу работы, опасаясь потери в зарплате. Читать далее...

Вакцинация политиков и высокопоставленных госчиновников застопорилась

И хотя в прошлую пятницу правительство одобрило вакцинацию самих себя, членов Рийгикогу и высокопоставленных государственных чиновников, теперь из-за сокращения поставок вакцины процесс был поставлен на паузу. Читать далее...

Проект: из Кристийне в Ласнамяэ поездом за 12 минут

Согласно  заказанному властями Таллинна эскизу, пассажирский поезд мог бы за 12 минут доезжать из района Кристийне до Ласнамяэ, а экспресс - за шесть минут до Юлемисте. Стоимость проекта пассажирской железной дороги - до 40 млн евро. Читать дальше...

Борис Джонсон назначил Россию угрозой Британии, а Китай - вызовом. Его критикуют за мягкость

В новой концепции внешней и оборонной политики Британии, которую правительство Бориса Джонсона обнародовало во вторник, Россия названа самой серьезной угрозой безопасности Британии в Европе, а Китай - системным вызовом. Часть британских политиков, в том числе однопартийцев Джонсона, а также эксперты критикуют концепцию за невнятность в отношении Москвы и мягкость в отношении Китая. Читать далее...

Инфочас на тему вакцинации от COVID-19: как далеко мы зашли и что нас ждет впереди?

В эту среду, 17 марта, с 13 до 15 часов прошел информационный семинар на тему вакцинации, в ходе которого рассказали о текущей ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии, а также эксперты сферы здравоохранения ответили на вопросы о вакцинах и организации вакцинации от COVID-19. Мероприятие прошло с синхронным переводом на русский язык. Читать далее...

Госконтроль обличил ответственных за мусорную анархию

Если Эстония хочет выполнить свои обязательства перед Европейским cоюзом, она должна существенно улучшить возможности переработки биологических отходов и поддержать спрос на продукцию, изготовляемую из биоотходов, говорится в отчете Государственного контроля.

Президент не помиловала уроженку Нарвы, которая зарезала молодого человека

Вчера в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд подписала постановление, отклоняющее просьбы о помиловании 23 осужденных преступников. Среди прочих глава государства оставила в тюрьме женщину, которая вблизи Певческого поля зарезала молодого человека. Читать дальше...

Тоом и Кылварт в российском телеэфире - фол последней надежды

Выступление евродепутата Яны Тоом и мэра столицы Михаила Кылварта в эфире передачи «60 минут» на РТР получило широкий резонанс в русском сегменте интернета. В фокусе телевыступлений была вакцина Sputnik- V и в меньшей степени проблемы Евросоюза, реальные и мнимые. Такое обсуждение выглядит как смелый шаг для наших политиков. Но каковы цели и возможные последствия? Читать дальше...

ФОТОНОВОСТЬ 〉 Только что ставший отцом мужчина поднялся к окну роддома на погрузчике

В советское время было обычным делом, что молодые отцы приходили под окна родильного дома, чтобы помахать женам и новорожденным, потому что их не пускали в больницу. В настоящее же время отцы не могут оставаться со своими семьями после родов, потому что этого не позволяют коронавирусные правила. Читать дальше...

Байден согласился с определением Владимира Путина как "убийцы" во время интервью ABC

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Читать дальше...

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