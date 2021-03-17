Эстонские фентаниловые короли сидят за решеткой: смертность от передозировок рекордно упала
Если всего несколько лет назад Эстония находилась на вершине европейских рейтингов смертности от наркотиков, то в прошлом, коронакризисном году в Эстонии было зарегистрировано 20 смертей от передозировки. Этот показатель не был столь низким ни разу за последние 20 лет, то есть с тех пор, как в нового тысячелетия среди наркоманов начал неуклонно распространяться сильный и смертоносный фентанил, пишет Postimees.