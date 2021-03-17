Эстонские фентаниловые короли сидят за решеткой: смертность от передозировок рекордно упала

Можно сказать, что cейчас рынок наркотиков, который вызывал беспокойство в течение многих лет, взят под контроль, и все основные эстонские "фентаниловые короли" отбывают срок за решеткой.

Большую часть рынка полиция парализовала уже в 2017 году, когда вышла на след рекордного количество фентанила, за поставку которого на улицы в то время заботились по сути всего две группировки - братья Димитрий и Пауль Кярберги и руководивший фентаниловой лабораторией Юрий Воробей, который сегодня лучше всего известен как убийца лидера преступного мира Николая Таранкова.

По словам прокурора Вахура Верте, который в последнее время направлял в суд дела по самым серьезным преступлениям, связанным с наркотиками, рынок с тех пор пустовал, но, поскольку спрос все еще существует, предпринимались некоторые попытки заполнить пустой рынок. В то же время он признает, что претенденты и близко не подошли к такому количеству, которое было изъято у наркогруппировок Кярбергов и Воробья.

Cамыми крупными торговцами фентанилом в прошлом году Верте называет Романа Калашникова, приговоренного к 17 годам лишения свободы за обращение с в сто раз более сильным аналогом фентанила - карфентанилом (решение еще не вступило в силу - ред.), и группировку во главе с Сергеем Прошиным, в отношении которого суд еще только начинается.

Тайник Калашникова с карфентанилом ФОТО: Riigiprokuratuur

Фентаниловые короли сидят за решеткой

Но что позволило фентанилу и его торговцам посеять столько смертей за 20 лет? По словам Верте, одна из причин - продолжительный срок деятельности.

«Им (Кярбергам и Воробью - ред.) удавалось очень хорошо прятаться в тени. Нам потребовалось время, чтобы вычислить настоящих кукловодов. Из разных источников и от обеспокоенных граждан мы время от времени слышали их имена, но долгое время мы не знали, что это и есть эстонские фентаниловые бароны», - констатирует госпрокурор.

Потребовалось несколько лет, чтобы выяснить, кто на самом деле контролирует эстонский рынок фентанила. «Калашников и Прошин только делали первые шаги. Можно только предполагать, что они успели бы натворить за пять или десять лет, когда их масштабы могли бы набрать обороты. Есть и другие претенденты меньшего уровня, но у нас хватает на них сил, и мы стараемся стучать и в их двери», - говорит госпрокурор.

В классическом понимании в Эстонии на данный момент нет новых «наркобаронов»: большинство из них - старые знакомые Центральной криминальной полиции, которые после освобождения из тюрьмы возвращаются на нары.

«Например, Калашников неоднократно наказывался в уголовном порядке: в России за хранение кокаина, в Эстонии за незаконное обращение со взрывчатыми веществами, а теперь - снова за незаконное обращение с фентанилом и оружием», - говорит Верте.