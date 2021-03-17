Фото ⟩ Ухоженный участок и большая дача ждут новых хозяев недалеко от Таллинна

Уставших от городской суеты в Лауласмаа ждет дачный участок площадью 1025 квадратных метров с прекрасным садом. Дом подходит и для постоянного проживания.

Дача в Лауласмаа. ФОТО: KV.EE

На каждом этаже двухэтажной дачи имеются камины. В доме площадью 104 квадратных метра есть кухня, гостиная, подсобное помещение, помещение для инструментов, три спальни, душевая и баня.

Дача в Лауласмаа. ФОТО: KV.EE

Также имеется уютная открытая терраса и дровяной сарай. Технические данные построенной в 1982 году дачи в Строительном регистре приведены в порядок в 2020 году.

Дача в Лауласмаа. ФОТО: KV.EE

Более подробная информация об объекте находится на странице портала недвижимости KV.EE.