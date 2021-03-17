Байден согласился с определением Владимира Путина как "убийцы" во время интервью ABC

Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о "последствиях" в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия, Байден не сказал, пишет NEWSru.com.

По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня", после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3. Байден также сказал, что в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие.

"Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" - задал вопрос журналист Джордж Стефанопулос. Байден ответил на этот вопрос утвердительно, но не уточнил, почему считает именно так. Он также заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы, но также не стал вдаваться в подробности.

Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном национальной разведкой США. Согласно его данным, президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Москва, как утверждается, через связанных с Россией украинских деятелей стремилась дискредитировать соперника Трампа - Джо Байдена, распространяя ложную информацию о его деятельности, связанной с Украиной. В связи с докладом в СМИ появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.