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До и после: впечатляющий и недорогой ремонт старой кухни всего за три дня

Кухня до ремонта. ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Портал Kodustiil рассказывает, как дизайнеры Крис и Джулия за выходные не только превратили столетнюю кухню в стильную и современную, но и описали процесс в своем блоге.

Часто перед нами встает дилемма: сделать ремонт быстро или медленно. Считается, что быстрый ремонт всегда дороже медленного. Однако эта кухня говорит о другом: ее отремонтировали очень быстро и очень дешево!

Фото: chrislovesjulia.com ФОТО: www.chrislovesjulia.com
Фото: chrislovesjulia.com ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Хозяин кухни подозревал, что под гипсокартоном скрывается кирпичная стена. Так и оказалось. Эффектная стена вдохновила дизайнеров на покрытие кухонного фартука плиткой, имитирующей белый кирпич. 

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Кухонные шкафы на первый взгляд выглядят современно, но они только подчеркивают столетний дух дома. По контрасту с кирпичной стеной для нижних шкафов выбран бирюзовый цвет, верхние шкафы белого цвета с помощью потолочных молдингов слились с потолком не только по цвету, но и по форме. Также молдинги подчеркнули рельеф потолка и сделали интерьер чрезвычайно стильным. 

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com
Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Появились на стенах и открытые полки. Это было дешевым, но разумным решением для хранения кухонной утвари. 

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com

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