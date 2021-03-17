До и после: впечатляющий и недорогой ремонт старой кухни всего за три дня

Часто перед нами встает дилемма: сделать ремонт быстро или медленно. Считается, что быстрый ремонт всегда дороже медленного. Однако эта кухня говорит о другом: ее отремонтировали очень быстро и очень дешево!

Фото: chrislovesjulia.com ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Фото: chrislovesjulia.com ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Хозяин кухни подозревал, что под гипсокартоном скрывается кирпичная стена. Так и оказалось. Эффектная стена вдохновила дизайнеров на покрытие кухонного фартука плиткой, имитирующей белый кирпич.

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Кухонные шкафы на первый взгляд выглядят современно, но они только подчеркивают столетний дух дома. По контрасту с кирпичной стеной для нижних шкафов выбран бирюзовый цвет, верхние шкафы белого цвета с помощью потолочных молдингов слились с потолком не только по цвету, но и по форме. Также молдинги подчеркнули рельеф потолка и сделали интерьер чрезвычайно стильным.

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com

Появились на стенах и открытые полки. Это было дешевым, но разумным решением для хранения кухонной утвари.

Фото: ФОТО: www.chrislovesjulia.com