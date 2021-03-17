Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Европейская комиссия предложила ввести в Евросоюзе единый "цифровой зеленый сертификат", по которому люди, сделавшие прививку от Covid-19, смогли бы свободно ездить по ЕС.

Международные паспорта вакцинации или "желтые карты" существуют уже давно - их получают путешественники, привившиеся от холеры, дифтерии, желтой лихорадки и т.п. Теперь Еврокомиссия предлагает ввести электронные сертификаты вакцинации от ковида.

Европейская комиссия перед началом туристического сезона предложила ввести в Евросоюзе единый "цифровой зеленый сертификат" - документ, по которому люди, которые сделали прививку от Covid-19, переболели им или только что сдали анализы с отрицательным результатом, смогли бы свободно ездить по континенту.

"В этом сертификате будет указываться информация о вакцинации, результатах тестов и перенесенном заболевании. В нем также будет содержаться минимальный набор данных, который будет признаваться всеми государствами ЕС", - сказала в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По мысли Еврокомиссии, обладателям таких сертификатов следовало бы разрешить ездить по Евросоюзу, не попадая в обязательный карантин.

По мере разворачивания кампании прививок таких людей становилось бы все больше, и это, как надеется Брюссель и правительства отдельных стран ЕС, поможет оживить тяжело раненую пандемией экономику, особенно - экономику стран и регионов, сильно зависящих от туризма.

Суть предложения Европейской комиссии состоит в том, чтобы страны ЕС приняли единую форму цифрового зеленого сертификата и разрешили гражданам друг друга, получившим такие сертификаты, путешествовать без ограничений.

"Теперь, когда темпы вакцинации в Европе растут, нам нужна перспектива возврата к фундаментальному праву на свободу передвижения и путешествий в Европе", - сказал лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вернер.

Еврокомиссия внесла свое предложение в Европарламент, который проведет дебаты о сертификате и примет какое-то решение, но как отнесутся к идее единого сертификата отдельные страны ЕС, за которыми в конечном счете будет последнее слово в высшем органе ЕС - Европейском совете, пока прогнозировать трудно.

За такие сертификаты выступают прежде всего страны с большой долей туризма в экономике.

Греция начала выдавать собственные цифровые сертификаты привитым от ковида еще в январе и заключила соглашение о признании сертификатов о прививках с Израилем.

Getty Images Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен приходится балансировать между разными требованиями и подходами стран ЕС к вакцинации.

С другой стороны, группа стран Евросоюза во главе с Францией сомневается в осуществимости проекта - по трем основным причинам.

Во-первых, говорят скептики, "паспорта вакцинации", как их называли, когда начали обсуждать эту тему, приведут к дискриминации молодежи: прививки в первую очередь получают пожилые, они же получат и возможность путешествовать, тогда как молодежь еще долго останется сидеть по домам.

Еврокомиссия постаралась ответить на эти претензии, подчеркнув в своих предложениях, что страны ЕС не должны запрещать въезд из-за того, что у чловека нет "цифрового зеленого сертификата" - этот документ должен лишь служить подспорьем в координации борьбы с пандемией. Даже само слово "паспорт" Еврокомиссия поэтому решила не употреблять.

Во-вторых, рассуждают скептики, пока неясно, как долго длится иммунитет от прививок и после болезни, и потому неясно, на какой срок выдавать сертификаты.

В-третьих, многие страны беспокоит вопрос безопасности личных данных обладателей нового всееропейского электронного документа.

"У нас есть ряд вопросов и сомнений относительно предложенных сертификатов, включая вопрос защиты данных и влияние на Шенгенскую зону", - цитирует пресс-секретаря фракции социал-демократов издание Европарламента The Parliament Magazine.

Подробнее о спорах о "паспортах вакцинации" Русская служба Би-би-си писала здесь.

Признание "Спутника"

Принятие предложений Еврокомиссии о вакцинном сертификате может привести к косвенному и частичному признанию в ЕС российской и китайской вакцин, "Спутник V" и "Синофарм", даже до того, как их сертифицировал единый регулятор ЕС, Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

С одной стороны, Еврокомиссия предлагает сделать обязательным для стран ЕС взаимное признание сертификатов о прививках только теми вакцинами, которые одобрены EMA.

Но с другой стороны, страны Евросоюза имеют право самостоятельно одобрять применение вакцин, не дожидаясь решения EMA, и Венгрия со Словакией уже закупили партии российского "Спутника V", а Венгрия - еще и "Синофарм".

По этому поводу в проекте решения о едином сертификате сказано, что обязательность признания прививок вакцинами, признанными EMA, "не должна исключать признание странами-членами сертификатов о вакцинации другими вакцинами против Covid-19".

То есть, если страны ЕС согласятся на свободное передвижение с "цифровыми зелеными сертификатами", то ради сохранения единства союза им придется признать и сертификаты привитых "Спутником" и "Синофармом" венгров и словаков.