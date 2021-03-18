Чт, 18.03.2021
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Во Франции самый высокий суточный прирост заражений с ноября

Париж. ФОТО: Gao Jing via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

На территории Франции за последние сутки выявлен 38 501 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при Минздраве.

Это самый высокий показатель с ноября. За 24 часа скончались 246 человек. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 91 442. Премьер-министр страны Жан Кастекс  в четверг выступит с заявлением об ужесточении антиэпидемических ограничений.

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