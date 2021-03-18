Во Франции самый высокий суточный прирост заражений с ноября
На территории Франции за последние сутки выявлен 38 501 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при Минздраве.
На территории Франции за последние сутки выявлен 38 501 новый случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при Минздраве.
Это самый высокий показатель с ноября. За 24 часа скончались 246 человек. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 91 442. Премьер-министр страны Жан Кастекс в четверг выступит с заявлением об ужесточении антиэпидемических ограничений.