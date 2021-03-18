Во Франции самый высокий суточный прирост заражений с ноября

Это самый высокий показатель с ноября. За 24 часа скончались 246 человек. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 91 442. Премьер-министр страны Жан Кастекс в четверг выступит с заявлением об ужесточении антиэпидемических ограничений.