С 1 апреля вырастут пенсии

Значение индекса на 20% зависит от изменения индекса потребительских цен и на 80% - от динамики поступлений социального налога: индекс потребительских цен в прошлом году снизился на 0,4%, а поступления пенсионных взносов за счет социального налога выросли на 2,1%.

Ставка народной пенсии после индексации вырастет до 225,18 евро с нынешних 221,63 евро, а базовая часть пенсии - до 219,30 евро с нынешних 215,51 евро. Годовой коэффициент увеличится с 7,10 до 7,20 евро.

Помимо ежегодной индексации, базовая часть пенсии по решению правительства будет дополнительно увеличена на 16 евро, а народная пенсия - на 30 евро, то есть базовая часть пенсии составит 235,30 евро, а народная пенсия - 255,18 евро.