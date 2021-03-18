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  • Академик Тармо Соомере готов баллотироваться в президенты Эстонии
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Академик Тармо Соомере готов баллотироваться в президенты Эстонии

Тармо Соомере. ФОТО: Sander Ilvest

Президент Академии наук Тармо Соомере признался в интервью ERR, что готов был бы баллотироваться в президенты Эстонии.

Этот вопрос поднялся в связи с недавней публикацией председателя Центристской партии Юри Ратаса в соцсетях, в которой он просил жителей Эстонии выразить в комментариях их мнение, кто мог бы стать следующим президентом.

Несколько человек предложили на эту должность математика и океанолога, в 2014 году избранного президентом Академии наук Тармо Соомере.

На вопрос, готов ли он баллотироваться в президенты ЭР, если поступит соответствующее предложение, академик ответил: «Да».

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