Академик Тармо Соомере готов баллотироваться в президенты Эстонии
Президент Академии наук Тармо Соомере признался в интервью ERR, что готов был бы баллотироваться в президенты Эстонии.
Президент Академии наук Тармо Соомере признался в интервью ERR, что готов был бы баллотироваться в президенты Эстонии.
Этот вопрос поднялся в связи с недавней публикацией председателя Центристской партии Юри Ратаса в соцсетях, в которой он просил жителей Эстонии выразить в комментариях их мнение, кто мог бы стать следующим президентом.
Несколько человек предложили на эту должность математика и океанолога, в 2014 году избранного президентом Академии наук Тармо Соомере.
На вопрос, готов ли он баллотироваться в президенты ЭР, если поступит соответствующее предложение, академик ответил: «Да».