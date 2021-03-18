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  • Начальные классы на домашнем обучении: дети в комнату, начинаются уроки!

Начальные классы на домашнем обучении: дети в комнату, начинаются уроки!

  • Младшим ученикам часто нужна помощь, чтобы понять задание
  • Многим родителям работа не позволяет сидеть дома
  • Педиатры не советуют детям сидеть перед экраном более получаса в день
  • Видеоуроки требуют от учителей больше работы
Семилетняя дочь Маарьи Браузе на домашнем обучении. На фото они мастерят из пластилина, помогает шестилетняя дочка соседей Розанна Маамяги (справа). ФОТО: Tairo Lutter

С 11 марта все начальные классы тоже были отправлены на дистанционное обучение, хотя это решение откладывали так долго, насколько позволяла эпидемиологическая ситуация. Ситуация не нова, ведь прошлой весной школьники уже пережили период домашнего обучения. И все же, когда детям и родителям снова пришлось запереться по домам, это снова оказалось тяжело, пишет Postimees.

В понедельник позвонил обеспокоенный отец семейства: его сыну-второкласснику снова угрожала неделя видеоуроков. Мальчик вообще хороший и любознательный, но в то же время эмоциональный и неусидчивый. Для того, чтобы охота учиться и позитивное отношение к школе сохранились, необходимо что-то делать. Родитель не знал, касается ли проблема только их семьи или она более общая. Я стал выяснять, потому что в аналогичной ситуации в настоящее время наверняка находятся десятки тысяч эстонских семей.

Ученики начальной школы часто нуждаются в поддержке как при понимании заданий, так и при их выполнении, а зачастую и в технической помощи при входе в учебную онлайн-среду и связи с учителем. Хотя сегодня многие дети лучше своих родителей умеют пользоваться ИТ-устройствами, они не могут знать всего, и важно дисциплинировать ребенка, чтобы он вошел в правильную программу в нужное время.

Если один из родителей работает дома или помогают бабушки и дедушки, то ситуация не критическая, но есть много семей, в которых работа не позволяет родителям все время быть дома, и нет других близких родственников, чтобы помочь. Например, одна мать каждые несколько часов ездит помогать своему ребенку-первокласснику в их доме в Нымме, а сама при этом работает в Кадриорге. Другая просит доброго соседа, работающего дома, зайти к ее ребенку.

Иногда к обучению привлекают и соседских детей. ФОТО: Tairo Lutter

Как можно меньше экрана

Маарья Браузе, врач больницы Вайде, которая работает с больными коронавирусом, по будням редко успевает помочь дочери, которая учится в первом классе в Тюри. А младший ребенок в семье - дошкольник. «Нужна дополнительная поддержка! Без моей матери, я бы, конечно, не справилась», - говорит Браузе. Она пыталась подготовить детей технически. «Если бы ребенок не научился пользоваться компьютером, это было бы гораздо сложнее», - добавляет она. Как общественный деятель, Маарья Браузе инициировала в родительской группе в социальной сети дискуссию о том, как лучше всего бороться с нынешней ситуацией и помогать друг другу.

Тот факт, что дети не могут нормально общаться со своими учителями в школе, не только затрудняет изучение предметов, но и пагубно сказывается на развитии ребенка в целом, поскольку как социальное существо ребенок нуждается в постоянной социальной среде. Глава Эстонского союза родителей Айвар Халлер сказал Postimees, что дети начальных классов еще только учатся учиться, и их родители вынуждены брать на себя преподавательскую работу, не имея для этого навыков. Он добавил, что педиатры не советуют маленьким детям находиться перед экраном более получаса в день.

Однако учителя никуда не могут деться от школьной программы – они должны делать свою работу при любых обстоятельствах. Здесь руководство школ и министерство предоставили им решать, как осуществить тот минимум, который возможен при дистанционном обучении. Как правило, учителя стараются держать хотя бы детей начальной школы как можно меньше перед экраном, используя это время и видеовозможности для объяснения задач. Учителя стараются заставить детей двигаться, создавая для них возможности встать из-за компьютера и сделать что-то другое.

Учителя, у которых одна задача с детьми и родителями - сохранить нашу школу в экстремальной ситуации и дать детям образование - именно поэтому могут стать еще ближе друг к другу, чем это было бы возможно в обычной ситуации.

Высокая нагрузка на учителей

Детей своего класса хвалили все классные руководители, с которыми я побеседовал. «Дети добросовестны, запоминают все и хотя бы стараются все сделать», - говорят они. Тем не менее, не все хорошо справляются с задачами, некоторые нуждаются в дополнительной поддержке. Школы могут обеспечить и индивидуальное обучение, и во многих из них есть вспомогательный персонал, когда учитель помочь уже не успевает.

Все видеоуроки требуют от учителей гораздо больше работы. «Энергии на видеоуроках затрачивается намного больше, чем на обычных. Трудно руководить детьми, которые испытывают трудности с учебой», - говорит учительница первого класса школы Клоога Кайя-Астрид Рейска. Она добавила, что трудно получить обратную связь о том, насколько ребенок на самом деле понимает.

На видеоуроках могут возникнуть и технические трудности, когда изображение зависает, а звук или связь исчезают. Тогда многое будет зависеть от того, как школы технически подготовились к нынешней ситуации и упражнялись в использовании технологий. Таллиннская общая гимназия заменила использовавшийся весной Zoom на Google Classroom, и вместе с преподавателем по компьютерам даже самые маленькие дети еще до введения домашнего обучения несколько раз тренировались входить в систему и решать задачи.​

Лийвия Кивит, учительница второго класса Общей гимназии, разделила 24 ребенка на группы для изучения эстонского языка и математики в своем классе. «Тогда их в классе меньше, и они могут спрашивать и отвечать больше, а я могу отвечать на их вопросы. Остальные уроки - для всего класса», - сказала она. Она тоже призналась, что теперь готовится к урокам дольше, чем в случае обычного обучения. Но, по словам Кивит, возможно все. «К счастью, у меня дети, которых хорошо поддерживают родители», - довольна Кивит.

Лийвия Кивит для облегчения процесса делит класс на группы. ФОТО: Sander Ilvest

И.о. директора школы Лауласмаа Кади-Ингель Кунгла подтвердила, что давно готовилась к сложившейся ситуации, организуя дни электронного обучения с начала учебного года. По ее словам, развитие цифровых компетенций так или иначе необходимо и является частью повседневных навыков. Учителя выбрали разные способы общения с детьми в неурочное время: кто-то разрешает звонить ему в любое время, кто-то рекомендует пользоваться компьютером, но старается быть для учеников как можно более доступным и полезным. По словам Кунгла, школа Лауласмаа хорошо подготовлена к ситуации и учитывает как предыдущий опыт, так и рекомендации экспертов по детскому здоровью. Например, они придерживаются 20-минутного ограничения на пребывание перед экраном. У учителей есть полная свобода действий относительно того, как передать детям самое важное из учебной программы, чтобы не осталось слишком много пробелов. Также учитывается, что часть материала может быть пройдена на следующем школьном уровне.

Дополнительная поддержка для педагогов

Вице-канцлер Министерства образования по начальному и основному образованию Кристи Винтер-Немвальтс заверила Postimees, что дистанционное обучение - это не только уроки в Zoom. «Речь идет скорее о методическом контакте с учителями и немного другой организации обучения», - сказала она. Вице-канцлер также выразила убежденность в том, что сидеть перед экраном 45 минут - неправильно, скорее стоит говорить о 20 минутах.

Кристи Винтер-Немвальтс не уверена, что работа учителей на передовой когда-нибудь будет полностью компенсирована. ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам Кристи Винтер-Немвальтс, больше всего проблем у школ возникает из-за отсутствия кадров. Учителя очень перегружены и нуждаются в дополнительной поддержке. Чтобы решить эту проблему, министерство выступило с двумя инициативами: привлечением замещающих учителей через их некоммерческие объединения и привлечением в школы помощников учителей. Некоторым школьникам требуется индивидуальное обучение или работа в небольших группах, но для этого требуется дополнительный персонал. Помочь могут и те, кто не входит в штат.

Министерство готово предоставить деньги из государственного дополнительного бюджета для найма дополнительной рабочей силы. Вице-канцлер надеется оплатить хоть какую-то часть сверхурочной работы учителей с помощью различных мер. Однако она не уверена, что вся большая работа, проделанная на передовой, когда-либо будет материально компенсирована.

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