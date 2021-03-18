Начальные классы на домашнем обучении: дети в комнату, начинаются уроки!

Учителя, у которых одна задача с детьми и родителями - сохранить нашу школу в экстремальной ситуации и дать детям образование - именно поэтому могут стать еще ближе друг к другу, чем это было бы возможно в обычной ситуации.

Высокая нагрузка на учителей

Детей своего класса хвалили все классные руководители, с которыми я побеседовал. «Дети добросовестны, запоминают все и хотя бы стараются все сделать», - говорят они. Тем не менее, не все хорошо справляются с задачами, некоторые нуждаются в дополнительной поддержке. Школы могут обеспечить и индивидуальное обучение, и во многих из них есть вспомогательный персонал, когда учитель помочь уже не успевает.

Все видеоуроки требуют от учителей гораздо больше работы. «Энергии на видеоуроках затрачивается намного больше, чем на обычных. Трудно руководить детьми, которые испытывают трудности с учебой», - говорит учительница первого класса школы Клоога Кайя-Астрид Рейска. Она добавила, что трудно получить обратную связь о том, насколько ребенок на самом деле понимает.

На видеоуроках могут возникнуть и технические трудности, когда изображение зависает, а звук или связь исчезают. Тогда многое будет зависеть от того, как школы технически подготовились к нынешней ситуации и упражнялись в использовании технологий. Таллиннская общая гимназия заменила использовавшийся весной Zoom на Google Classroom, и вместе с преподавателем по компьютерам даже самые маленькие дети еще до введения домашнего обучения несколько раз тренировались входить в систему и решать задачи.​

Лийвия Кивит, учительница второго класса Общей гимназии, разделила 24 ребенка на группы для изучения эстонского языка и математики в своем классе. «Тогда их в классе меньше, и они могут спрашивать и отвечать больше, а я могу отвечать на их вопросы. Остальные уроки - для всего класса», - сказала она. Она тоже призналась, что теперь готовится к урокам дольше, чем в случае обычного обучения. Но, по словам Кивит, возможно все. «К счастью, у меня дети, которых хорошо поддерживают родители», - довольна Кивит.

Лийвия Кивит для облегчения процесса делит класс на группы. ФОТО: Sander Ilvest

И.о. директора школы Лауласмаа Кади-Ингель Кунгла подтвердила, что давно готовилась к сложившейся ситуации, организуя дни электронного обучения с начала учебного года. По ее словам, развитие цифровых компетенций так или иначе необходимо и является частью повседневных навыков. Учителя выбрали разные способы общения с детьми в неурочное время: кто-то разрешает звонить ему в любое время, кто-то рекомендует пользоваться компьютером, но старается быть для учеников как можно более доступным и полезным. По словам Кунгла, школа Лауласмаа хорошо подготовлена к ситуации и учитывает как предыдущий опыт, так и рекомендации экспертов по детскому здоровью. Например, они придерживаются 20-минутного ограничения на пребывание перед экраном. У учителей есть полная свобода действий относительно того, как передать детям самое важное из учебной программы, чтобы не осталось слишком много пробелов. Также учитывается, что часть материала может быть пройдена на следующем школьном уровне.

Дополнительная поддержка для педагогов

Вице-канцлер Министерства образования по начальному и основному образованию Кристи Винтер-Немвальтс заверила Postimees, что дистанционное обучение - это не только уроки в Zoom. «Речь идет скорее о методическом контакте с учителями и немного другой организации обучения», - сказала она. Вице-канцлер также выразила убежденность в том, что сидеть перед экраном 45 минут - неправильно, скорее стоит говорить о 20 минутах.

Кристи Винтер-Немвальтс не уверена, что работа учителей на передовой когда-нибудь будет полностью компенсирована. ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам Кристи Винтер-Немвальтс, больше всего проблем у школ возникает из-за отсутствия кадров. Учителя очень перегружены и нуждаются в дополнительной поддержке. Чтобы решить эту проблему, министерство выступило с двумя инициативами: привлечением замещающих учителей через их некоммерческие объединения и привлечением в школы помощников учителей. Некоторым школьникам требуется индивидуальное обучение или работа в небольших группах, но для этого требуется дополнительный персонал. Помочь могут и те, кто не входит в штат.