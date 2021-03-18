Начальные классы на домашнем обучении: дети в комнату, начинаются уроки!
- Младшим ученикам часто нужна помощь, чтобы понять задание
- Многим родителям работа не позволяет сидеть дома
- Педиатры не советуют детям сидеть перед экраном более получаса в день
- Видеоуроки требуют от учителей больше работы
С 11 марта все начальные классы тоже были отправлены на дистанционное обучение, хотя это решение откладывали так долго, насколько позволяла эпидемиологическая ситуация. Ситуация не нова, ведь прошлой весной школьники уже пережили период домашнего обучения. И все же, когда детям и родителям снова пришлось запереться по домам, это снова оказалось тяжело, пишет Postimees.