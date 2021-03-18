Фото ⟩ В Нарве в беду попала служебная собака Налогово-таможенного департамента
Вчера, 17 марта, в 11:22 в центр тревоги поступил вызов, в котором просили срочно спасти служебную собаку Налогово-таможенного департамента.
Вчера, 17 марта, в 11:22 в центр тревоги поступил вызов, в котором просили срочно спасти служебную собаку Налогово-таможенного департамента.
В ходе тренировки собака упала в высохшее устье реки на острове Кренгольм в Нарве: в этом месте нет защитной стены, а животное этого не заметило и прыгнуло вниз. Падение произошло с высоты почти восьми метров и собака в беспомощном состоянии лежала у берега.
Прибывшие на место происшествия спасатели надели на нее шлейку и подняли с помощью веревочного снаряжения. Собака смогла самостоятельно встать на лапы, ее отвезли на проверку в нарвскую ветеринарную клинику.
Спасательному департаменту сообщили, что служебная собака уже идет на поправку.