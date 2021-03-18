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  • В Нарве в беду попала служебная собака Налогово-таможенного департамента

Фото ⟩ В Нарве в беду попала служебная собака Налогово-таможенного департамента

Спасение служебной собаки в Нарве. ФОТО: Roman Valuiskihh

Вчера, 17 марта, в 11:22 в центр тревоги поступил вызов, в котором просили срочно спасти служебную собаку Налогово-таможенного департамента.

В ходе тренировки собака упала в высохшее устье реки на острове Кренгольм в Нарве: в этом месте нет защитной стены, а животное этого не заметило и прыгнуло вниз. Падение произошло с высоты почти восьми метров и собака в беспомощном состоянии лежала у берега.

Спасение служебной собаки в Нарве. ФОТО: Roman Valuiskihh

Прибывшие на место происшествия спасатели надели на нее шлейку и подняли с помощью веревочного снаряжения. Собака смогла самостоятельно встать на лапы, ее отвезли на проверку в нарвскую ветеринарную клинику.

Спасение служебной собаки в Нарве. ФОТО: Roman Valuiskihh

Спасательному департаменту сообщили, что служебная собака уже идет на поправку.

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