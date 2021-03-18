Эстонская пенсионерка сорвала джекпот Bingo loto

По словам счастливицы, она следила за передачей и ее радости не было предела, когда совпала последняя цифра. До сих пор максимальным выигрышем этой жительницы Вильянди было 18 евро в лотерее Eurojackpot. Победительница много лет играет в Bingo и Eurojackpot, но не слишком часто.