Эстонская пенсионерка сорвала джекпот Bingo loto
3 февраля в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 772 966,70 евро. Днем ранее выигрышный билет в вильяндиском Maksimarket купила местная жительница.
3 февраля в телепередаче Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 772 966,70 евро. Днем ранее выигрышный билет в вильяндиском Maksimarket купила местная жительница.
По словам счастливицы, она следила за передачей и ее радости не было предела, когда совпала последняя цифра. До сих пор максимальным выигрышем этой жительницы Вильянди было 18 евро в лотерее Eurojackpot. Победительница много лет играет в Bingo и Eurojackpot, но не слишком часто.
Женщина уже вышла на пенсию и живет одна. О своей удаче она пока не спешит никому рассказывать. С помощью выигранной суммы она планирует материально поддержать своего ребенка и внуков.