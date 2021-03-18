«Весенний план» - блестящая идея, вызывающая много вопросов

Выход каждой вакцины и лекарства на рынок сопряжен со следующей за первой, второй и третьей фазами клинических испытаний так называемой четвертой фазой, которая заключается в пристальном наблюдении за тем, как вакцина действует в реальном массовом использовании: от миллионов людей может поступить результат, который не могли выявить на третьей фазе, когда наблюдали за нескольким десятками тысяч человек.

Примерно такое же соглашение с производителями вакцины заключил и Израиль, который таким образом смог достичь самого большого в мире успеха в вакцинации. Правда, кроме прочего, на себя взяли часть юридической ответственности Pfizer за возможные негативные последствия, чего Эстония, скорее всего, сделать не готова. Однако эстонское приложение e-tervis предлагает для исследований так называемой четвертой фазы уникальнейшие возможности, поскольку позволяет получить большую часть таких данных значительно дешевле и при большем охвате. И под знаком исследований можно вакцинировать большое количество жителей Эстонии.

До сих пор речь шла об очень сырой идее, и все участники процесса подтверждали Postimees, что с большой долей вероятности реализована она не будет. Но стоит попробовать.

До отправки письма поинтересовались и у канцлера юстиции, возможно ли использование данных в «дигилугу» для медицинских и научных исследований? Канцлер юстиции Юлле Мадизе пришла к выводу, что данные в дигитальной истории болезни можно использовать для анализа влияния вакцины. Но в том случае, если они будут под псевдонимами, будет использоваться безопасная среда обработки, исключено злоупотребление и так далее. А также сам человек или комитет по этике дадут свое согласие.

Рийна Сиккут (СДПЭ): «Весенний план» мог бы стать историей успеха второй волны

Рийна Сиккут. ФОТО: Eero Vabamägi

Вакцинация — это эффективный способ снижения заболеваемости и избежания возникновения тяжелых случаев болезни. Вакцинация людей старших возрастных групп уже снизила у них потребность в госпитализации, что в нынешней ситуации принесло облегчение системе здравоохранения. Таким образом, быстрая вакцинация Эстонии и большой охват — это и потребность страны, и ожидание многих людей. Поскольку у нас есть дигитальные данные о здоровье, хорошая система здравоохранения и безопасные возможности анализа данных, конечно, в случае желания, можно быстро провести массовую вакцинацию. Я считаю, что для решения этого кризиса действительно нужна какая-то история успеха, поскольку примененные в чрезвычайной ситуации кризисные меры обрастают обвинениями в коррупции, ко второй волне мы недостаточно подготовились, а желание нынешнего правительства смягчить ограничения вывело нас на самый верх таблицы заражаемости в мире. «Весенний план» мог бы стать такой историей успеха, кроме того, это решило бы нашу сегодняшнюю главную проблему вакцинации — нехватку вакцины.

Но даже если у нас и имелась бы возможность для быстрой вакцинации, а вакцина была на подходе, это не вызвало бы у всех людей желание вакцинироваться. Нужно отдельно заниматься убеждением противников вакцинации. Также нужно четко проговорить, что реализация «Весеннего плана» не отменит всех примененных для ограничения распространения вируса ограничений и не освободит нас от необходимости мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию и так далее. Это не сделает вирус несуществующим.

И вторая часть плана — анализ связанных с вакцинацией данных о здоровье и передача результатов производителям лекарств — должна быть хорошо продумана, чтобы анализ данных был обеспечен так, чтобы не возникло доступа к личным данным, а данные о здоровье людей не ушли из Эстонии, и таким образом гарантировать и дальше доверие к дигитальной истории болезни и э-государству. К счастью, в Эстонии есть как знания, так и технические решения для безопасности и анонимного анализа данных, и, безусловно, большее использование данных о здоровье в научной работе и при создании новых медицинских услуг, лекарств и других решений будет полезно и в длительной перспективе.