«Весенний план» - блестящая идея, вызывающая много вопросов
- Выход каждой вакцины на рынок сопряжен с четвертой фазой исследований
- Аналогичный договор с фирмами заключил и Израиль
- По знаком исследований можно было бы вакцинировать большое количество людей
- Канцлер юстиции: данные о здоровье можно использовать для исследований
По всей Европе ситуация с вакцинами неважная, а на этой и следующей неделю в Эстонию поступит меньше ожидающихся доз вакцины. Значительно изменить ситуацию может приход на рынок вакцины фармацевтической фирмы Johnson & Johnson, которая недавно получила лицензию на продажу в Европе. Чтобы обеспечить поступления максимального количества вакцины предприниматель Индрек Кайнг вместе с единомышленниками предложил смелый бартер: Эстония получает вакцину, а производители — необходимые для исследований данные, пишет Postimees.