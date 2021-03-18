Чт, 18.03.2021
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«Весенний план» - блестящая идея, вызывающая много вопросов

  • Выход каждой вакцины на рынок сопряжен с четвертой фазой исследований
  • Аналогичный договор с фирмами заключил и Израиль
  • По знаком исследований можно было бы вакцинировать большое количество людей
  • Канцлер юстиции: данные о здоровье можно использовать для исследований
Предприниматель Индрек Кайнг с единомышленниками предложили смелый бартер: Эстония получает вакцину, а производители необходимые для исследований данные. ФОТО: Bruce Cotler

По всей Европе ситуация с вакцинами неважная, а на этой и следующей неделю в Эстонию поступит меньше ожидающихся доз вакцины. Значительно изменить ситуацию может приход на рынок вакцины фармацевтической фирмы Johnson & Johnson, которая недавно получила лицензию на продажу в Европе. Чтобы обеспечить поступления максимального количества вакцины предприниматель Индрек Кайнг вместе с единомышленниками предложил смелый бартер: Эстония получает вакцину, а производители — необходимые для исследований данные, пишет Postimees.

Выход каждой вакцины и лекарства на рынок сопряжен со следующей за первой, второй и третьей фазами клинических испытаний так называемой четвертой фазой, которая заключается в пристальном наблюдении за тем, как вакцина действует в реальном массовом использовании: от миллионов людей может поступить результат, который не могли выявить на третьей фазе, когда наблюдали за нескольким десятками тысяч человек.

Примерно такое же соглашение с производителями вакцины заключил и Израиль, который таким образом смог достичь самого большого в мире успеха в вакцинации. Правда, кроме прочего, на себя взяли часть юридической ответственности Pfizer за возможные негативные последствия, чего Эстония, скорее всего, сделать не готова. Однако эстонское приложение e-tervis предлагает для исследований так называемой четвертой фазы уникальнейшие возможности, поскольку позволяет получить большую часть таких данных значительно дешевле и при большем охвате. И под знаком исследований можно вакцинировать большое количество жителей Эстонии.

До сих пор речь шла об очень сырой идее, и все участники процесса подтверждали Postimees, что с большой долей вероятности реализована она не будет. Но стоит попробовать.

До отправки письма поинтересовались и у канцлера юстиции, возможно ли использование данных в «дигилугу» для медицинских и научных исследований? Канцлер юстиции Юлле Мадизе пришла к выводу, что данные в дигитальной истории болезни можно использовать для анализа влияния вакцины. Но в том случае, если они будут под псевдонимами, будет использоваться безопасная среда обработки, исключено злоупотребление и так далее. А также сам человек или комитет по этике дадут свое согласие.

«Требуется договор, который гарантирует вакцинацию желающих и исключит перепродажу и злоупотребление содержимого истории болезни. Лучше, если данные вообще не выйдут из-под контроля Эстонии, и в обезличенном виде», - сказала Мадизе Postimees.

И один из авторов идеи, руководитель отдела систем инфопространства AS Cybernetica Дан Богданов подчеркнул, что эти принципы и имеются в виду.

Рийна Сиккут (СДПЭ): «Весенний план» мог бы стать историей успеха второй волны

Рийна Сиккут. ФОТО: Eero Vabamägi

Вакцинация — это эффективный способ снижения заболеваемости и избежания возникновения тяжелых случаев болезни. Вакцинация людей старших возрастных групп уже снизила у них потребность в госпитализации, что в нынешней ситуации принесло облегчение системе здравоохранения. Таким образом, быстрая вакцинация Эстонии и большой охват — это и потребность страны, и ожидание многих людей. Поскольку у нас есть дигитальные данные о здоровье, хорошая система здравоохранения и безопасные возможности анализа данных, конечно, в случае желания, можно быстро провести массовую вакцинацию. Я считаю, что для решения этого кризиса действительно нужна какая-то история успеха, поскольку примененные в чрезвычайной ситуации кризисные меры обрастают обвинениями в коррупции, ко второй волне мы недостаточно подготовились, а желание нынешнего правительства смягчить ограничения вывело нас на самый верх таблицы заражаемости в мире. «Весенний план» мог бы стать такой историей успеха, кроме того, это решило бы нашу сегодняшнюю главную проблему вакцинации — нехватку вакцины.

Но даже если у нас и имелась бы возможность для быстрой вакцинации, а вакцина была на подходе, это не вызвало бы у всех людей желание вакцинироваться. Нужно отдельно заниматься убеждением противников вакцинации. Также нужно четко проговорить, что реализация «Весеннего плана» не отменит всех примененных для ограничения распространения вируса ограничений и не освободит нас от необходимости мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию и так далее. Это не сделает вирус несуществующим.

И вторая часть плана — анализ связанных с вакцинацией данных о здоровье и передача результатов производителям лекарств — должна быть хорошо продумана, чтобы анализ данных был обеспечен так, чтобы не возникло доступа к личным данным, а данные о здоровье людей не ушли из Эстонии, и таким образом гарантировать и дальше доверие к дигитальной истории болезни и э-государству. К счастью, в Эстонии есть как знания, так и технические решения для безопасности и анонимного анализа данных, и, безусловно, большее использование данных о здоровье в научной работе и при создании новых медицинских услуг, лекарств и других решений будет полезно и в длительной перспективе.

«Производителям лекарств можно было бы передать информацию о проценте заболевших среди вакцинированных, а другую информацию оставить в Эстонии. Анализ побочных действий можно было бы сделать также, запросив в инфосистемах дополнительно, какие болезни и лекарства еще есть у пациента в дигитальной истории болезни. В таком случае обобщенной статистики может оказаться недостаточно и выводами нужно делиться по возможности анонимно и в минимальном виде», - сказал Богданов Postimees.

Он добавил, что при самом идеальном решении в физическом виде данные вообще не выйдут из Эстонии, а у фармацевтической фирмы здесь могло бы быть одно контактное учреждение: Тартуский университет, PERH или кто-то еще, кто сделает данные анонимными и передаст для использования.

«Есть и другие варианты, но повторим, что сегодня еще нет никаких договоренностей. Однако иное использование эстонских данных о здоровье — это тема будущего, и нам нужны правовые решения, которые поддерживают и местное хозяйство данных. Получим ли мы доступ с простым снижением использования данных или нужны технологии защиты приватности, можно оценивать уже на основании случая», - признал Богданов.

И Инспекция защиты данных признала, что если данные обезличены так, что ни одного человека невозможно определить, что идея может быть яркой: «Если бы речь шла о данных с псевдонимами, которые вновь можно связать с человеком, то это уже заключало бы в себе защиту личных данных». По оценке инспекции, «Весенний план» не может нарушить приватность получающих вакцину людей, если научные исследования проводятся с анонимными данными.

Урмас Рейнсалу («Отечество»): мне инициатива очень симпатична

Урмас Рейнсалу. ФОТО: Eero Vabamägi

Как описали чиновники, договоренность у стран-членов такова: с теми странами, с которыми ЕС достиг договоренности, сепартные переговоры проводить нельзя. Я понимаю, что это было общим предпочтением. Но это никак не исключено в случае с третьими производителями.

Я считаю, что справедливыми сегодня являются те решения, которые помогут выбраться из этой каши. Мне полностью симпатизирует инициатива «Весеннего плана». Если мы говорим о данных, то предпочтение, естественно, таково, что они должны быть полностью анонимными и обезличенными. Какие данные там все же могут быть? Людей вакцинировали — какого типа вакцину дали и были ли у них побочные действия. Конечно, возможно, что у предпринимателя могут быть дополнительные пожелания. Но я пока не понял, хотят только данные, связанные с вакциной, или весь профиль здоровья человека. Конечно, важно, чтобы данные людей были защищены. Важно, чтобы у человека была возможность отказаться от вакцины и отказаться от передачи данных.

Вакцинировать населения за три дня — у медиков тут могут возникнуть сложности. По-другому сделать укол нельзя. Но с другой стороны есть примеры акций, охватывающих всю страну за короткий срок — деньги во время денежной реформы мы получили за пару дней. Массовые акции, охватывающие всю страну, проводить можно. В действительности нам не нужно вакцинировать 1,3 миллиона человек: несовершеннолетние выпадают; те, кто уже получил вакцину; работники передовой; уже переболевшие и те, кто не хочет вакцинироваться.

Я не уведен, нужно ли менять закон формально. Но у людей есть очень много вопросом о вакцине, кроме того, они очень чувствительны в плане данных о своем здоровье. Конечно, должны пройти общественные дебаты, чтобы у плана была полная гарантия со стороны аргументов за и против. Разумно сформулировать позицию Рийгикогу или провести обсуждение в виде вопроса государственной важности.

Золотой запас Департамента здоровья ждет открытия

Идея «Весеннего плана» с правовой точки зрения не является нереальной и подобные идеи разрабатывались уже до начала пандемии коронавируса. С одной стороны, золотом дигитальной эпохи являются именно данные, с другой стороны, Эстония до сих пор сидела, не используя данные о здоровье, точечное использование которых могло бы принести пользу целому ряду предприятий частного сектора, научным учреждениям и стартаппам.

Дальше всего с такой инициативой зашли в 2018 году, когда Министерство социальных дел вышло с идеей создать государственную фирму администрирования данных, которая картировала бы имеющиеся у государства данные о здоровье и передавало их анонимно заинтересованным в них научным учреждениям и фармацевтическим фирмам. По тем планам, фирму должны были назвать Digital Innovation Estonia, сокращенно DigInEst.

В Министерстве социальных дел Postimees заверили, что план по-прежнему находится в стадии подготовки, его уже несколько раз представляли правительству, но пока он одобрения не получил.

«Материалы готовятся к обсуждению, и оно должно пройти в правительстве в апреле», - заверили издание в министерстве.

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