В Латвии изъяли крупнейшую в истории страны партию гашиша

По сообщению Госполиции Латвии, 12 марта неподалеку от Екабпилса был остановлен грузовик с литовскими номерами, в полуприцепе которого и было спрятано около 1000 килограммов гашиша.

Водитель этого грузовика, мужчина 1964 года рождения, житель Литвы, был задержан по подозрению в торговле наркотиками на месте происшествия.

В то же время полиция провела плановую операцию в Риге, где по месту жительства был задержан еще один подозреваемый в деле - мужчина 1972 года рождения, гражданин Латвии.

По оценке силовиков, стоимость изъятого гашиша на черном рынке может составлять не менее 4,5 млн евро при оптовой продаже. При продаже в розницу сумма может достигать 15 млн евро.