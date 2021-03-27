Хоккейная лига Coolbet: хоккеисты Everest завоевали серебряные медали
В хоккейной лиге Coolbet в субботу, 27 марта, состоялась встреча между HC Everest и HC Panter.
В хоккейной лиге Coolbet в субботу, 27 марта, состоялась встреча между HC Everest и HC Panter.
Игравшие на домашнем льду хоккеисты Everest одержали победу над командой Panter со счетом 4:2 и стали серебряными призерами чемпионата Эстонии.
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Расписание матчей и турнирную таблицу можно посмотреть по данной ссылке.