Сб, 27.03.2021
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Хоккейная лига Coolbet: хоккеисты Everest завоевали серебряные медали

В хоккейной лиге Coolbet в субботу, 27 марта, состоялась встреча между HC Everest и HC Panter.

Игравшие на домашнем льду хоккеисты Everest одержали победу над командой Panter со счетом 4:2 и стали серебряными призерами чемпионата Эстонии. 

Смотрите матч с комментариями на русском языке.

Расписание матчей и турнирную таблицу можно посмотреть по данной ссылке.

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