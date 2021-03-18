Галерея ⟩ Новым спикером Рийгикогу выбрали Юри Ратаса

Кандидатуру Юри Ратаса представила председатель парламентской фракции Центристской партии Майлис Репс, кандидатуру Хенна Пыллуааса - председатель парламентской фракции Консервативной народной партии Мартин Хельме.

Всего в голосовании участвовали 98 депутатов, 15 бюллетеней были признаны недействительными. Лидер центристов получили 63 голоса. Пыллуааса поддержали 20 депутатов. Еще 15 бюллетеней Государственная избирательная комиссия признала недействительными.

Хенн Пыллуаас был спикером парламента с апреля 2019 года, когда EKRE по итогам выборов в Рийгикогу вошла в правительственную коалицию с участием центристов и "Отечества".

В январе 2021 года в Эстонии сменилось правительство, новую коалицию сформировали Партия реформ и Центристская партия.