Страны G7 осудили действия России по дестабилизации Украины
Главы МИД стран "семерки" подчеркнули, что незаконная аннексия Крыма Россией никогда не будет признана. В кризисе в Донбассе министры назвали РФ стороной конфликта, пишет DW.
Главы МИД стран "семерки" подчеркнули, что незаконная аннексия Крыма Россией никогда не будет признана. В кризисе в Донбассе министры назвали РФ стороной конфликта, пишет DW.
Министры иностранных дел государств "большой семерки" (G7) и президент Евросовета решительно осудили "продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", обвинив Москву в нарушении норм международного права. "Сегодня, через семь лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в совместном заявлении министров G7, обнародованном в четверг, 18 марта.
"Мы со всей решимостью осуждаем временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией. Попытки России легитимировать это не могут найти признания и не найдут его", - подчеркивается в документе.
Главы МИДов стран G7 призвали Москву соблюдать международные обязательства, обеспечить доступ международных наблюдателей на оккупированные территории и освободить всех незаконно удерживаемых лиц. Одновременно министры приветствовали инициативу Украины по созданию международной платформы для содействия усилиям мирового сообщества по урегулированию крымского вопроса.
Главы МИД "семерки" также осудили продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации на востоке Украины, назвав Москву не посредником, а стороной конфликта. "Путь к миру лежит через полное выполнение Минских соглашений. Мы призываем РФ не подогревать этот конфликт путем оказания финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям на востоке Украины и предоставления гражданства сотням тысяч украинок и украинцев, а вместо этого позаботиться о том, чтобы недавно принятые Украиной меры по улучшению жизненной ситуации людей по обе стороны разделительной линии были поддержаны другой стороной", - говорится в заявлении.
Министры высоко оценили "неустанные усилия Франции и Германии" с целью урегулирования конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата", призвав Россию к конструктивному сотрудничеству в поисках справедливого и прочного политического урегулирования.
"G7 остается приверженной применению санкций в полном объеме и будет и впредь стоять на стороне Украины в ее усилиях, направленных на сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Крым - это часть Украины", - резюмировали главы МИД стран "большой семерки".