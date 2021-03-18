Страны G7 осудили действия России по дестабилизации Украины

Министры иностранных дел государств "большой семерки" (G7) и президент Евросовета решительно осудили "продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", обвинив Москву в нарушении норм международного права. "Сегодня, через семь лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией, мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в совместном заявлении министров G7, обнародованном в четверг, 18 марта.

"Мы со всей решимостью осуждаем временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь Россией. Попытки России легитимировать это не могут найти признания и не найдут его", - подчеркивается в документе.

Главы МИДов стран G7 призвали Москву соблюдать международные обязательства, обеспечить доступ международных наблюдателей на оккупированные территории и освободить всех незаконно удерживаемых лиц. Одновременно министры приветствовали инициативу Украины по созданию международной платформы для содействия усилиям мирового сообщества по урегулированию крымского вопроса.

Россия - сторона конфликта в Донбассе

Главы МИД "семерки" также осудили продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации на востоке Украины, назвав Москву не посредником, а стороной конфликта. "Путь к миру лежит через полное выполнение Минских соглашений. Мы призываем РФ не подогревать этот конфликт путем оказания финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям на востоке Украины и предоставления гражданства сотням тысяч украинок и украинцев, а вместо этого позаботиться о том, чтобы недавно принятые Украиной меры по улучшению жизненной ситуации людей по обе стороны разделительной линии были поддержаны другой стороной", - говорится в заявлении.

Министры высоко оценили "неустанные усилия Франции и Германии" с целью урегулирования конфликта в Донбассе в рамках "нормандского формата", призвав Россию к конструктивному сотрудничеству в поисках справедливого и прочного политического урегулирования.