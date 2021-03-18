Чт, 18.03.2021
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Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя

Алкоголь. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Правительство продлило общегосударственный ночной запрет на торговлю алкоголем до 30 апреля 2021 года включительно.

Ограничение означает, что с 22.00 до 10.00 продажа алкогольных напитков по-прежнему полностью запрещена.

Ограничение на торговлю алкоголем не действует на борту воздушного судна, используемого для международных перевозок, в зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания международного порта после ворот, на которых осуществляется контроль билетов. Также ограничение не действует на пользование мини-барами в гостиничных номерах.

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