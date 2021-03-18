Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя
Правительство продлило общегосударственный ночной запрет на торговлю алкоголем до 30 апреля 2021 года включительно.
Правительство продлило общегосударственный ночной запрет на торговлю алкоголем до 30 апреля 2021 года включительно.
Ограничение означает, что с 22.00 до 10.00 продажа алкогольных напитков по-прежнему полностью запрещена.
Ограничение на торговлю алкоголем не действует на борту воздушного судна, используемого для международных перевозок, в зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания международного порта после ворот, на которых осуществляется контроль билетов. Также ограничение не действует на пользование мини-барами в гостиничных номерах.