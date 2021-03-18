10 вопросов ⟩ Семейный врач отвечает на вопросы о вакцинации

1. Могут ли беременные получить вакцину от коронавируса?

Беременность является фактором риска, который может стать причиной возникновения тяжелого течения болезни Covid-19. Отдельных исследований для беременных еще не проводили, но испытания на животных не показали дополнительного риска для здоровья самой беременной или для развития плода. Также не замечено, чтобы у вакцинированных женщин или их детей проявлялись нарушения здоровья. Беременность или кормление грудью не являются противопоказанием к вакцинации, такую же позицию разделяет и Эстонское общество врачей-гинекологов.

2. С какого возраста могут вакцинироваться дети?

У вакцин AstraZeneca и Moderna установлено возрастное ограничение — с 18 лет, у вакцины Pfizer/BioNTech оно составляет 16 лет. Для детей вакцины пока нет, но ведутся исследования, чтобы выяснить, могут ли имеющиеся вакцины дать и детям достаточную защиту.

3. Есть ли у вакцин от коронавируса верхний возрастной предел?

Нет. Напротив, люди преклонного возраста подвержены очень большому риску тяжелого течения болезни. Для снижения смертности людям преклонного возраста показана вакцинация от Covid-19 в порядке исключения. Пожилых людей разрешено вакцинировать всеми имеющимися в Эстонии вакцинами от коронавируса.

4. В каком случае вакцинация не рекомендуется?

Вакцинация не показана в случае острого инфекционного заболевания и при высокой температуре (более 38,5 градусов). Людям, у которых недавно был обнаружен рак и в случае лечения, угнетающего иммунную систему, до вакцинации следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Перед вакцинацией AstraZeneca также оценивается риск возникновения тромбов.

5. Кто обязательно должен вакцинироваться от коронавируса?

Вакцину должны получить как можно больше людей. В условиях нехватки вакцины, прежде всего, нужно начать с пожилых людей, людей с сопутствующими болезнями, поскольку у них Covid-19 протекает тяжелее.

6. Что человек может сделать сам, чтобы избежать заражения Covid-19?

Нужно придерживаться правил безопасности: соблюдать дистанцию, мыть и дезинфицировать руки, носить маски.

7. Что делать, если получил положительный диагноз Covid-19?

Соблюдать рекомендации врача и семейной медсестры! Covid-19 – это вирусная инфекция, ее лечение является симптоматическим. Конечно, нужно следить за своим состоянием и регулярно консультироваться с семейным врачом/медсестрой.

8. Что делать, если появились насморк и кашель?

Нужно тестироваться. По рабочим дням можно обратиться в Центр семейных врачей, если симптомы возникли в выходные, то позвонить на консультационную линию 1220, там направят на тест. И в том случае, если анализ оказался отрицательным, разумно остаться дома, чтобы не заражать других людей.

В случае насморка и кашля будет помощь от полоскания физраствором, отдыха, при необходимости можно принять болеутоляющие. Если диагноз Covid-19 будет подтвержден, можно сообщить об этом в Центр семейных врачей и с вами договорятся о дальнейшей тактике наблюдения.

9. Как поступить, если Covid-19 заболел кто-то из членов семьи?

Все здоровые члены семьи являются близкоконтактными и должны находиться в изоляции. Больного человека по возможности нужно дома изолировать, использовать общие помещения (кухня, места приема пищи, комната для отдыха) по очереди. Нужно чаще нужно проветривать комнаты и дезинфицировать руки.

Болеющему человеку рекомендуется носить маску, общаясь с другими членами семьи. В случае, если у здорового члена семьи возникли симптомы, нужно сразу связаться с Центром семейных врачей, а на выходных позвонить по телефону 1220 и сдать тест.

10. Почему часть молодых людей получают вакцину от семейного врача?

Явно потому, что они входят в целевую группу людей, оказывающих жизненно важные услуги или в группу риска из-за наличия хронического заболевания. Также возможно, что они находились в списке ожидания у семейного врача, и если кто-то отказался или не смог прийти в назначенный ему день, то работники Центров семейных врачей вызывают пациентов из списка ожидания, чтобы вакцина не пропала.