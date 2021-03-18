Хотите ли вы наслаждаться искусством на свежем воздухе, или же ищете новый фон для публикации в Инстаграм? Для этого всего лишь надо совершить небольшую прогулку по таллиннским улицам и найти наиболее популярные произведения стрит-арта, пишет Майрит Крабби на сайте Visit Tallinn.

Самое популярное место, где собраны в одном месте сливки стрит-арта - Творческий городок Теллискиви. Но и в других частях столицы можно найти интересные и достойные внимания произведения уличного искусства.

Предлагаем вашему вниманию десять наиболее популярных произведений стрит-арта в Таллинне, которые широко освещались в Интстаграме, Фейсбуке и различных других медиаканалах.

1. «Первый полет Калевипоэга», Cinzah 2017

«Первый полет Калевипоэга». ФОТО: Майрит Крабби

«Первый полет Калевипоэга» – весьма колоритное произведение, уже издалека приветствующее прибывающих на Балтийский вокзал на поезде: гигантский орел, расправивший крылья во всю стену, несомненно, притягивает к себе внимание.

Орел – это символ силы, лидерства и прозорливости. Во многих культурах орлы символизируют связь человека с божественным и природным миром. Произведение получило свое название от эстонского национального эпоса, в котором Калевипоэг оправился на край света на спине исполинского орла. Цель граффити - заставить зрителей задуматься о корнях народной культуры и о том, чтобы сохранить связь с прошлым. 3

Произведение появилось на свет в 2017 году, в рамках фестиваля уличных художников Mextonia в подарок к столетнему юбилею Эстонской республики. Автор – уличный художник из Новой Зеландии Cinzah (Чинза Меркенс), выражающий в произведениях свой взгляд на насущные экологические проблемы. Также его работы исследуют темы взаимосвязи человека с природой, мифологию и рассказывание историй.

Адрес: Reisijate tn 7 (Творческий городок Теллискиви)

Ближайшие остановки общественного транспорта: Balti jaam (трамваи 1, 2), Tallinn (электрички)

2. «Девочка из Юлемисте», Von Bomb 2015

«Девочка из Юлемисте». ФОТО: Марет Пылдвеэр-Турай

«Девочка из Юлемисте» – крупнейшее в странах Балтии настенное полотно стрит-арта. Это крупногабаритное произведение представляет собой девушку с красным зонтом на переднем плане, стоящую под каплями дождя на синем фоне. Это одно из первых наиболее популярных объектов уличного искусства в Таллинне, обратившее на себя внимание и получившее отклики в прессе.

Интересно, что капли дождя представляют собой бинарный код, состоящий из 1560 нулей и единиц. В бинарном дожде зашифрованы строки из поэмы Деборы Вааранди о старце-водяном их озера Юлемисте и молодом градостроителе «Старец из Юлемисте и юный градостроитель». 3

Бинарный код отлично сочетается с имиджем бизнес-квартала Ülemiste City, в котором находится множество фирм, занимающихся инфотехнологиями и инновативных предприятий.

Произведение было создано в 2015 году на стене старого промышленного знания. Автор произведения Indrek Haas, работающий под псевдонимом Von Bomb, - самый известный в Эстонии трафаретный художник. В своих работах он в основном пользуется техникой stencil, а стиль его работ вдохновлен стрит- и поп-артом. Это произведение ему помогали создать художники Эдгар Тедресаар, Мартин Урб, Пааво Кульдкепп, Таави Каск и Алар Тууль.

Адрес: Suur-Sõjamäe 12a (Ülemiste City)

Ближайшая остановка общественного транспорта: Dvigatel (автобусы 7, 15, 45, 49, 65)

3. «Храни белые желания в своем черном ящике», Izak 2015

«Храни белые желания в своем черном ящике». ФОТО: Майрит Крабби

«Храни белые желания в своем черном ящике» – это произведение точно понравится всем любителям животных! Уже один только розово-фиолетовый фон издалека привлекает внимание, не говоря о весьма достоверном гигантском коте-сфинксе. Над головой кота изображены скелеты рыб, которыми, видимо, он чуть раньше полакомился.

Сфинкс - это символ молодости души и тела, а также символ того, что каждый может создать в своей жизни то, что он хочет. Но идея данного творения заключается в том, что хорошие идеи нужно искать и в плохие времена. Как видно из названия, на голове сфинкса стоит черный ящик, в котором зарождаются и выплывают на свет белые желания сфинкса, изображенные здесь как скелеты рыб. 3

Произведение было создано в 2015 году в рамах фестиваля Street art jam x JJ-Street Baltic Session. Автор – уличный художник из Чили Izak (Айзак Уан), создавший граффити на фасаде ресторана Kivi Paber Käärid. Этот художник во время своих путешествий обязательно оставляет хотя бы одно произведение на стенах посещенной им страны. Его работы можно найти как в Аргентине, Перу, Латвии, Финляндии, Греции, так и во многих других странах.

Адрес: Telliskivi tn 60a/8 (Творческий городок Теллискиви)

Ближайшие остановки общественного транспорта: Telliskivi (трамваи 1, 2), Tallinn (электрички)

4. «Пляска смерти с Энделем или посох Энделя», Edward von Lõngus 2017

«Пляска смерти с Энделем или посох Энделя». ФОТО: Майрит Крабби

«Пляска смерти с Энделем или посох Энделя» – это трафаретное граффити в технике stencil на кирпичной поверхности изображает хипстера, делающего селфи со скелетом. История создания произведения весьма напряженная, так как выбранная для него поверхность подлежала сносу на следующий день после его создания и казалось, что судьба его будет недолгой.

К счастью, часть стены вырезали и тем самым спасли произведение от забвения. Можно сказать, что от печальной участи граффити спасло лишь то, что это творчество самого известного в Эстонии уличного художника. 3

Здесь изображен счастливый человек, который непременно хочет оказаться на одном снимке со Смертью. Это отсылка к хипстерской культуре и движению саморазоблачения в современном культурном пространстве. Автор сам сказал, что он предпочитает распространять свои призывы-посылы в местах, где есть люди, а не там, где их нет. Для своей техники он выбрал черно-белую цветовую гамму, ведь контраст оказывает непосредственное и сильное влияние на зрителей.

Произведение было создано в 2017 году. Его автором является Edward von Lõngus (Эдвард фон Лынгус), который до этого момента анонимно создавал свои произведения начиная с 2008 года. Его также называли «эстонским Бэнкси», который является одним из признанных в мире художников стрит-арта. Работы Лынгуса можно увидеть не только в Эстонии, но и по всей Европе: в Париже, Лондоне, Берлине, Будапеште и других городах.

Адрес: Telliskivi tn 60a (Творческий городок Теллискиви)

Ближайшие остановки общественного транспорта: Telliskivi (трамваи 1, 2), Tallinn (электрички)

5. «Лесной дух», Goal 2017

«Лесной дух». ФОТО: Майрит Крабби

«Лесной дух» – это изображение дикого кабана и других животных – медведя, лося и волка - у него на спине. Это произведение, выполненное скорее в темных тонах, тем не менее оставляет ощущение, что на стене изображено что-то свое, родное. Загадочности картине придает и то, что глаза кабана не прорисованы и совершенно белые.

Это история о природе как о живом организме, наполненном магией и мистикой. Все животные, изображенные на спине кабана, веками были важны для эстонцев. Медведь долгое время был священным животным и его нужно было называть топтыгиным или косолапым. Лось считался предсказателем погоды, а волк, по мнению стариков, был порождением Нечистого. Долгое время кабан был скорее чужеродным животным для эстонцев.

Произведение было создано в 2017 году в рамках фестиваля уличных художников Mextonia. Автор граффити художник по имени Гоал (Goal).

Адрес: Tartu mnt 13 (Kesklinn)

Ближайшие остановки общественного транспорта: Paberi (трамваи 2, 4), Tornimäe (автобусы 2, 15)

6. «Заря и сумерки», Reyben 2017

«Заря и сумерки». ФОТО: Майрит Крабби

По соседству с главным офисом Telia находится небольшое строение, чьи стены со всех сторон украшают множественные произведения стрит-арта. С одной стороны взгляд притягивает голова волка в окружении различных узоров. Интересным элементом являются глаза волка, раскрашенные в разные цвета, что, вероятно, связано с идеей и символикой самого полотна.

Вдохновением для этого произведения стало мифическое повествование «Заря и сумерки», воспевающее глубокие культурные корни Эстонии. Произведение рассказывает о ежегодной встрече в Иванову ночь двух влюбленных, в результате которой зарождается новая жизнь. В картине также присутствует игра цвета, где оттенки оранжевого знаменуют восход солнца, а синие тона – закат. 3

Произведение было создано в 2017 году в рамках фестиваля уличных художников Mextonia. Автор – мексиканский художник Reyben (Рейбен), который для создания своих произведений в основном пользуется техникой stencil и в своих работах освещает социальные проблемы общества.

Адрес: Mustamäe tee 5i (Kristiine)

Ближайшая остановка общественного транспорта: Hipodroom (автобусы 16, 21, 21B, 42, 47)

7. «Синий олень», Sänk 2017

«Синий олень». ФОТО: Майрит Крабби

«Синий олень» – произведение, созданное в рамках фестиваля уличных художников Мextonia 2017. В нем скрыта символика двух стран – Эстонии и Мексики.

Прогуливаясь по улице, его довольно сложно заметить, но поискать однозначно стоит! Работа выполнена на небольшой по площади стене. Элементы произведения соответствуют реальной жизни. 3

Мексиканская символика ведет свое начало от древнего племени Уичоли (Huicholi), люди в котором охотились на синих оленей, чтобы получить мудрость и научиться самосозерцанию. Также и в Эстонии существует давняя традиция поиска чего-то таинственного, а точнее – поиск цветка папоротника в Иванову ночь. Культурные традиции обеих стран связаны с процветанием, защитой и плодородием.

Автор – художник, корнями из Выру, Sänk, также проводит мастер-классы для начинающих уличных художников.

Адрес: Telliskivi tn 61 (Творческий городок Теллискиви)

Ближайшая остановка общественного транспорта: Telliskivi (трамваи 1, 2)

8. «Женщина», Hopare 2014

«Женщина». ФОТО: Майрит Крабби

Это красочное и притягивающее взгляды произведение изображает женщину, которая покрыта разноцветными линиями и фигурами. Особый эффект работе придает тёмный фон, который выводит изображение на первый план. Работа выполнена в рамках фестиваля уличной культуры Street Art Jam, в котором принимали участие художники из разных уголков мира. Цель фестиваля – показать уличную культуру как можно большему количеству людей и поспособствовать ее популяризации, ведь уличное искусство, созданное художниками и нелегальные разрисовки стен вандалами - это не одно и то же!

Особенностью данного произведения является то, что изображенная на нем женщине - не плод фантазии художника, а женщина, на самом деле живущая в Таллинне, с которой художник случайно познакомился на улице. И эта женщина настолько вдохновила мастера, что тот решил нарисовать ее лицо на стене. 3

Автор - француз Alexandre Monteiro, работает под псевдонимом Hopare. Это стрит-арт художник, каждая работа которого связана с предшествующей этому встрече, посещением какого-то места или с определенным событием. Произведение создано в 2014 году.

Адрес: Telliskivi tn 60a/6 (Творческий городок Теллискиви)

Ближайшие остановки общественного транспорта: Telliskivi (трамваи 1, 2), Tallinn (электрички)

9. «Телега», Edgar Tedresaar 2019

"Телега". ФОТО: Майрит Крабби

На создание этого произведения автора вдохновила одна из сцен вышедшего в 2019 году фильма «Правда и справедливость». Здесь изображен Пеару в телеге, запряженной лошадью. Это красочная картина, выделяющаяся на фоне окружающих ее старых крупнопанельных жилых домов, непременно привлечет к себе взгляд прохожего.

Автор так описал свою идею: «Если раньше у каждого хозяина была своя телега, то сегодня почти в каждой семье есть своя личная машинв, на которой можно проехаться по городу. Но скорости изменились, и хозяин в телеге остался далеко позади, в прошлом. Таким образом, это произведение является хорошим примером для сравнения настоящего и прошлого». 3

Автор - Эдгар Тедресаар, эстонский художник, член художественной группы Piiritus. В создании произведения также принял участие Пааво Кульдкепп, Катре Салу и Ахто Эллер.

Адрес: Keldrimäe tn 2 (Kesklinn)

Ближайшая остановка общественного транспорта: Püssirohu (автобусы 17, 17A, 23, 47, 54)

10. «Ф.Р. Крейцвальд», Robot Muralist

«Ф.Р.Крейцвальд». ФОТО: Майрит Крабби

Прогуливаясь по улице Telliskivi, можно обнаружить на стене одного из домов изображение известнейшего писателя Эстонии – Фридриха Рейнольда Крейцвальда. Произведение вызывает очень теплые чувства и по своему стилю напоминает обычную картину.

На его создание художника вдохновила написанная маслом картина Лийват-Макаровой, изображающая Крейцвальда, сидящего за столом с блокнотом и пером, в ожидании вдохновения для завершения национального эпоса «Калевипоэг». Однако, автор модернизировал произведение, и центральное место заняли современный смартфон и скоростной интернет. 3

Автор работы - художник Robot Muralist, который на самом деле является двумя роботами - Леонардо и Альбертом. Леонардо – это ручной робот, а Альберт может забираться на стены и создавать что-то новое и красивое. Устройство также победило среди презентаций стартапов Ajujaht иTechChill. Граффити было завершено в 2020 году.

Адрес: Telliskivi tn 64 (Творческий городок Теллискиви)