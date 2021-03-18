Докторская диссертация ⟩ Знание языков влияет на поиск работы и зарплату, но неравномерно

Исследование, которое легло в основу докторской диссертации Светланы Ридала, показало, что хотя в целом языковые навыки положительно влияют на конкурентоспособность человека на рынке труда, т.е. люди с лучшими языковыми навыками обычно имеют лучшие возможности найти работу и получить более высокую зарплату, но существуют различия для людей трудоспособного возраста с эстонским и русским родным языком. Разница также была обнаружена между мужчинами и женщинами.

Например, было установлено, что для русскоязычных женщин, работающих в Эстонии, владение эстонским языком играет гораздо большую роль в формировании заработной платы в сравнении с русскоязычными мужчинами, для которых эстонский язык такой роли не играет.

И если для эстонцев поиск работы в значительной степени облегчает знание английского языка, а не русского языка, то для русскоязычных людей при поиске работы в первую очередь играет роль знание эстонского языка, а не английского.

Проще говоря, это означает, что политика интеграции в Эстонии продолжает сталкиваться с рядом проблем, связанных с профессиональной сегрегацией эстоноязычных и русскоязычных жителей трудоспособного возраста, т.е. рабочие с эстонским родным языком чрезмерно представлены в одних видах профессий, тогда как русскоязычные рабочие - в других.

В более широком смысле диссертация была направлена ​​на изучение вопроса о том, какие факторы, обусловленные языковой средой, местным социально-экономическим развитием, глобальными тенденциями и методологией исследования, влияют на зависимость зарплаты от знания языков, опираясь при этом на результаты международной научной литературы в этой области в рамках отдельных стран.

Анализ показал, что влияние языковых навыков на зарплату положительно зависит от глобальной значимости изучаемого языка, а также развития местной экономики и рынка труда.

В мультиязычных странах или сообществах, помимо английского, который является доминирующим международным рабочим языком, также высоко ценятся и местные официальные языки.

Исследование Светланы Ридала является важным сигналом как для научного сообщества, так и для политиков.

Лица, определяющие политику, должны обратить внимание на улучшение согласованности на рынке труда, чтобы люди, говорящие на разных языках, могли найти себе более широкое применение и были более разнообразно представлены на рынке труда.

Научному сообществу, помимо сбора данных о рынке труда, также следует обратить внимание и на методологию сбора данных о владении языками, что позволило бы еще более точно оценить уровни владения языками и связанные с ними экономическими последствиями.

Светлана Ридала получила докторскую степень по экономике после успешной защиты своей диссертации на тему о влиянии языковых навыков на результаты на рынке труда, 4 марта в институте экономического анализа и финансов TalTech.

Оппонентами на защите были профессор Дэвид Бивин IUPUI (США) и профессор Мичиру Нагацу из Хельсинкского университета. Руководителями докторской диссертации являются профессор Кадри Мяннасоо (TalTech), доктор Отт-Сиим Тоомет из Вашингтонского университета и доцент Антс Аасма (TalTech).

Название диссертации - Essays on Language Skills and Labour Market Outcomes, а полный текст диссертации можно найти здесь.

Написание диссертации связано с несколькими исследовательскими проектами, такими как проект при поддержке программы Европейского Союза Erasmus + [611059-EPP-1-2019-1-EE-EPPJMO-MODULE] и программы исследований и инноваций Horizon 2020. [Грант № 952574] «Индивидуальное поведение и экономическая эффективность: методологические аспекты и институциональный контекст.