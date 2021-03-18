Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»
Владимир Путин пожелал президенту США Джо Байдену здоровья. Так он ответил на вопрос о том, как относится к ответу американского лидера на вопрос журналиста ABC News, пишет РБК.
Владимир Путин пожелал президенту США Джо Байдену здоровья. Так он ответил на вопрос о том, как относится к ответу американского лидера на вопрос журналиста ABC News, пишет РБК.
Накануне Байден давал интервью, во время которого журналист обсуждал с президентом США Путина. Во время разговора журналист спросил: «Вы думаете, что он [Путин] убийца?». «Ммм, да», — ответил на это Байден.
«Кто обзывается, тот сам так называется», — сказал президент России в ответ. Об отношении к словам Байдена Путина спросили во время встречи с жителями Крыма.