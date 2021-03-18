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Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 18, 2021: Russia's President Vladimir Putin during a video conference meeting with the public of Crimea and Sevastopol. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS ФОТО: Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS

Владимир Путин пожелал президенту США Джо Байдену здоровья. Так он ответил на вопрос о том, как относится к ответу американского лидера на вопрос журналиста ABC News, пишет РБК.

Накануне Байден давал интервью, во время которого журналист обсуждал с президентом США Путина. Во время разговора журналист спросил: «Вы думаете, что он [Путин] убийца?». «Ммм, да», — ответил на это Байден.

«Кто обзывается, тот сам так называется», — сказал президент России в ответ. Об отношении к словам Байдена Путина спросили во время встречи с жителями Крыма.

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