После перерыва в несколько месяцев Марти Куузик предстанет перед судом

В конце ноября прошлого года перед первым заседанием, которое проходило в Раквереском дома правосудия, Куузик сказал, что судебное дело затягивается по независящим от него обстоятельствам. Той же весной процессу помещала эпидемия коронавируса, из-за чего его пришлось отложить, напоминает Postimees.

Марти Куузик отмечал тогда, что изучил материалы дела и выдвинутые против него обвинения необоснованны, но не уточнил их содержание. «Конечно, я пришел сюда для того, чтобы на государственном уровне во всем разобраться — обвинения взяты с воздуха», - добавил он

Уголовное производство в отношении Куузика начали в апреле 2019 года.