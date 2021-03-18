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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов возвращается в Москву для консультаций. Сообщая об этом, МИД России использовал мягкую формулировку - "приглашен". Для консультаций послов еще "отзывают", но это происходит в случае чрезвычайного обострения отношений между государствами. Би-би-си спросила политологов-международников, как понимать решение российских властей и какие цели они могут преследовать.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", - заявил Байден в интервью телеканалу Эй-би-си.

После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина убийцей. Байден ответил утвердительно. Вскоре после выхода интервью стало известно, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова "пригласили" в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений. Такую формулировку использовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал нынешние отношения между Россией и США как "очень плохие". На вопрос, как их улучшить, он ответил: "Это уже не к нам вопрос".

Что означает отъезд российского посла из Вашингтона?

Федор Лукьянов, политолог:

"Формулировку ["приглашен"] я не готов комментировать - я не знаю, что она означает. Отзыв посла - это нормальная мера в дипломатической практике, которая призвана продемонстрировать неудовольствие теми или иными действиями партнера.

Это достаточно распространенное явление. Если не ошибаюсь, Россия отзывала посла из США во время Иракской войны (18 декабря 1998 года Россия отозвала своих послов из США и Великобритании в связи с проведением этими странами операции "Лис пустыни" в Ираке. Через пять дней оба посла вернулись - прим. Би-би-си).

Официально это называется - отзыв для консультаций. Это не прерывание отношений, это понижение их уровня на время его отсутствия. Сам по себе этот факт, учитывая повод, мне кажется вполне обоснованным, если из уст главы государства звучит такая оценка главы другого государства.

Не реагировать вообще - довольно странно".

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам:

"Мне кажется, что [у российских властей] был поиск какого-то компромиссного решения. С одной стороны, не ответить было нельзя, а с другой - пережать тоже, наверное, не хотелось. Поэтому получилась такая несколько странная формулировка.

Она оставляет открытой дорогу к диалогу, но при этом это явный сигнал, свидетельствующий о недовольстве байденовской риторикой.

Думаю, что [этот шаг] рассчитан в большей степени на американскую аудиторию: есть ощущение, что не все еще потеряно на американском направлении, и закрывать оставшиеся возможности не хотелось бы".

Эндрю Вайс, вице-президент фонда Карнеги:

"Реакция российских властей на довольно заурядные комментарии Байдена каналу Эй-би-си - это попытка переложить ответственность за разрушение российско-американских отношений.

Это намного проще, чем принять ответственность за годы заведомо ошибочных и самоубийственных действий, в том числе аннексию Крыма и необъявленную войну против Украины, неуклюжее и наглое вмешательство в президентские выборы [в США] 2016-го и 2020 годов и, наконец, попытку убийства лидера оппозиции [Алексея Навального] при помощи военного нервно-паралитического вещества.