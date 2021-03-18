Картина дня: Эстония на пике коронакризиса, подводные камни дополнительного бюджета и подтверждение безопасности AstraZeneca

Мы на пике кризиса, но есть надежда, что пойдем на спад

В ходе сегодняшней пресс-конференции правительства министр госуправления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр предпринимательства и инфотехнологий Адрес Сутть рассказали о дополнительном бюджете и ситуации с распространением коронавируса на данный момент. Читать далее...

Эстония вышла на первое место в Европе по кумулятивной заболеваемости коронавирусом

Показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом в Эстонии, отражающий число случаев заражения за последние две недели в расчете на 100 000 жителей, стал самым высоким в Европе. Читать далее...

Медицинский регулятор ЕС: AstraZeneca - безопасная и эффективная вакцина

Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной против коронавируса производства AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата. Читать далее...

Дополнительный бюджет таит в себе неприятный сюрприз на сто миллионов евро

Шестую часть дополнительного бюджета, который будет направлен сегодня в парламент, то есть более 100 миллионов евро составляет статья расходов, которая ни в малейшей степени не связана с коронакризисом и которой предыдущее правительство предоставило распоряжаться новому министру финансов. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, заразились 1700

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1700, то есть 22,1% от общего количества. Читать далее...

10 вопросов 〉 Семейный врач отвечает на вопросы о вакцинации

Семейный врач Центра семейных врачей Кибувитса Александра Гаркуша отвечает на самые распространенные вопросы о вакцине от коронавируса. Читать далее...

Жертва не заметила нож в спине? В смерти эстонского музыканта признали виновной его сожительницу

Гитарист, один из основателей группы The Tuberkuloited Айвар Кандла скончался вечером 15 мая прошлого года в съемной квартире в Аудру. Сегодня Пярнуский уездный суд вынес приговор его убийце. Читать далее...

После перерыва в несколько месяцев Марти Куузик предстанет перед судом

В пятницу в Вируском уездном суде продолжится суд над бывшим министром инфотехнологий Марти Куузиком, которого прокуратура обвиняет в семейном насилии. Читать далее...

Размышления у продуктового окошка: всем ли нужны эти школьные наборы?

Зачем с позволения властей по городу в большом количестве совершаются дополнительные передвижения, особой необходимости в которых не было? Этим вопросом задается учитель Игорь Калакаускас, сомневающийся в том, что школьные продуктовые наборы - хорошая идея.

С 1 апреля вырастут пенсии

Правительство в четверг утвердило пенсионный индекс в размере 1,016 – это означает, что с 1 апреля пенсии за счет индексации вырастут в среднем на 8,4 евро. Читать далее...

«Весенний план» - блестящая идея, вызывающая много вопросов