Картина дня: Эстония на пике коронакризиса, подводные камни дополнительного бюджета и повышение пенсий

Дополнительный бюджет таит в себе неприятный сюрприз на сто миллионов евро

Шестую часть дополнительного бюджета, который будет направлен сегодня в парламент, то есть более 100 миллионов евро составляет статья расходов, которая ни в малейшей степени не связана с коронакризисом и которой предыдущее правительство предоставило распоряжаться новому министру финансов. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, заразились 1700

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7706 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1700, то есть 22,1% от общего количества. Читать далее...

10 вопросов 〉 Семейный врач отвечает на вопросы о вакцинации

Семейный врач Центра семейных врачей Кибувитса Александра Гаркуша отвечает на самые распространенные вопросы о вакцине от коронавируса. Читать далее...

Жертва не заметила нож в спине? В смерти эстонского музыканта признали виновной его сожительницу

Гитарист, один из основателей группы The Tuberkuloited Айвар Кандла скончался вечером 15 мая прошлого года в съемной квартире в Аудру. Сегодня Пярнуский уездный суд вынес приговор его убийце. Читать далее...

После перерыва в несколько месяцев Марти Куузик предстанет перед судом

В пятницу в Вируском уездном суде продолжится суд над бывшим министром инфотехнологий Марти Куузиком, которого прокуратура обвиняет в семейном насилии. Читать далее...

Мы на пике кризиса, но есть надежда, что пойдем на спад

В ходе сегодняшней пресс-конференции правительства министр госуправления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр предпринимательства и инфотехнологий Адрес Сутть рассказали о дополнительном бюджете и ситуации с распространением коронавируса на данный момент. Читать далее...

Размышления у продуктового окошка: всем ли нужны эти школьные наборы?

Зачем с позволения властей по городу в большом количестве совершаются дополнительные передвижения, особой необходимости в которых не было? Этим вопросом задается учитель Игорь Калакаускас, сомневающийся в том, что школьные продуктовые наборы - хорошая идея.

С 1 апреля вырастут пенсии

Правительство в четверг утвердило пенсионный индекс в размере 1,016 – это означает, что с 1 апреля пенсии за счет индексации вырастут в среднем на 8,4 евро. Читать далее...

«Весенний план» - блестящая идея, вызывающая много вопросов

По всей Европе ситуация с вакцинами неважная, а на этой и следующей неделях в Эстонию поступит меньше доз вакцины, чем ожидалось. Значительно изменить ситуацию может приход на рынок вакцины фармацевтической фирмы Johnson & Johnson, которая недавно получила лицензию на продажу в Европе. Чтобы обеспечить поступление максимального количества вакцины, предприниматель Индрек Каинг вместе с единомышленниками предложил смелый бартер: Эстония получает вакцину, а производители — необходимые для исследований данные. Читать далее...

Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя

Правительство продлило общегосударственный ночной запрет на торговлю алкоголем до 30 апреля 2021 года включительно. Читать далее...

Докторская диссертация 〉 Знание языков влияет на поиск работы и зарплату, но неравномерно

Вопрос влияния языковых навыков на конкурентоспособность человека на рынке труда изучался в докторской диссертации, защищенной в TalTech в начале марта. Читать далее...

Таллинскую детскую больницу готовят к приему пациентов с COVID-19

Таллиннская детская больница готовится принимать коронавирусных пациентов из Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), в которой процент заполненности койко-мест подошел к критической отметке. Читать далее...

Впервые в Эстонии: Bolt должен выплатить пассажиру компенсацию за ДТП

На этой неделе Харьюский уездный суд принял решение, которое может снять с приложения для вызова такси мантию платформы каршеринга и, образно говоря, отнести его в ряды обычных компаний. Читать далее...

Разница в 12 евро: в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

В марте сравнение цен покупательской корзины показывает, что самая дорогая торговая сеть - это Selver. Последние полгода титул самого дешевого продуктового магазина удерживал Grossi, но в марте разница в несколько десятков центов принесла победу Prisma. Читать далее...

На этой неделе поставки вакцин в Эстонию будут самыми маленькими за последние полтора месяца