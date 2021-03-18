На этой неделе поставки вакцин в Эстонию будут самыми маленькими за последние полтора месяца

На этой неделе в Эстонию прибыло 14 040 доз препарата Pfizer/BioNTech, столько же поступало в последние три недели. Однако партия вакцины AstraZeneca будет в семь раз меньше: из обещанных 16 090 доз в пятницу прибудет только 2400, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство социальных дел.