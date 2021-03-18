На этой неделе поставки вакцин в Эстонию будут самыми маленькими за последние полтора месяца
В течение недели Эстония получит 16 440 доз вакцины от коронавируса и это самое маленькое количество за последние шесть недель.
В течение недели Эстония получит 16 440 доз вакцины от коронавируса и это самое маленькое количество за последние шесть недель.
На этой неделе в Эстонию прибыло 14 040 доз препарата Pfizer/BioNTech, столько же поступало в последние три недели. Однако партия вакцины AstraZeneca будет в семь раз меньше: из обещанных 16 090 доз в пятницу прибудет только 2400, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство социальных дел.
Moderna на этой неделе вовсе не пришлет вакцину.
В последний раз настолько маленькие партии поступили в страну в первую неделю февраля: Pfizer/BioNTech прислал 10 530 доз, Moderna – 2400.