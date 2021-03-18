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  • На этой неделе поставки вакцин в Эстонию будут самыми маленькими за последние полтора месяца

На этой неделе поставки вакцин в Эстонию будут самыми маленькими за последние полтора месяца

Препарат Moderna. ФОТО: MANU FERNANDEZ/AP

В течение недели Эстония получит 16 440 доз вакцины от коронавируса и это самое маленькое количество за последние шесть недель.

На этой неделе в Эстонию прибыло 14 040 доз препарата Pfizer/BioNTech, столько же поступало в последние три недели. Однако партия вакцины AstraZeneca будет в семь раз меньше: из обещанных 16 090 доз в пятницу прибудет только 2400, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство социальных дел.

Moderna на этой неделе вовсе не пришлет вакцину.

В последний раз настолько маленькие партии поступили в страну в первую неделю февраля: Pfizer/BioNTech прислал 10 530 доз, Moderna – 2400.

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