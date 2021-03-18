Почему все еще нельзя купить ребенку лекарство в э-аптеке?

Ждущие решения аптеки смотрят в сторону Министерства социальных дел, поскольку не могут начать заниматься затратными программами прежде, чем государство предпримет необходимые для их внедрения шаги.

По словам советника Министерства социальных дел по вопросам сферы здоровья Катри Ээспре, э-аптеки увеличивают удобство для людей: «Однако при просмотре списка рецептов и выдаче лекарств третьим лицам нужно делать это в соответствии с действующим законодательством и принципами защиты данных».

До аптекаря дигитальная информация не доходит

Представитель Союза провизорских аптек Ли Роотслане заверила, что и для аптекарей очень важно, чтобы в плане здоровья и защиты данных не нарушались ничьи права: «Инспекция защиты данных обязала все три э-аптеки остановить выдачу списка рецептов на основании личного кода для третьих лиц, но без списка рецептов невозможно купить лекарство. Лекарство выдается на основании дигитального рецепта, который составляет врач и который поступает к аптекарю через Центр рецептов». А база данных Центра рецептов принадлежит государству.

Советник канцлера юстиции Юта Сааревет обозначила две проблемы, которые нуждаются в ИТ-решении: «Если взрослый человек идет в аптеку и говорит, что хочет выкупить рецептурное лекарство для своего ребенка, то аптекарь не может по Центру лекарств определить, действительно ли это родитель данного ребенка».

Вторая проблема, по словам Сааревет, заключается в том, что если человек и даст на портале пациента кому-то доверенность выкупать лекарства для себя, то с портала эта информация в Центр рецептов и к аптекарю не поступает.

Когда государство проведет обновления в своих базах данных, этого Сааревет сказать не может. Министерство социальных дел до сих пор не ответило канцлеру юстиции на письмо, которое было отправлено 28 декабря.

«Прошло несколько совещаний между учреждениями, а связанные с защитой данных вопросы после вынесения предписания обсудила и социальная комиссия при парламенте», - отметила Ээспре из Министерства социальных дел и сказала, что необходимые для контроля обновления могли бы сделать сами аптекари, например, черед присоединение к X-tee.

X-tee ситуации не спасет

По словам представителя аптекарей Роотслане, сначала от государства нужна информация о том, как решить ситуацию целостно, одного только присоединения к X-tee не хватит: «Кроме того, для получения данных из X-tee нужно будет пользоваться какими-то услугами этой программы. Государство должно эти услуги для аптекарей создать или позволить доступ к использованию имеющихся». Никто извне этого сделать не может.

Удобное для людей решение э-аптеки, по мнению Роотслане, состоит из нескольких компонентов: «Во-первых, при выписке рецепта нужно выявить желание пациента и через государственную инфосистему отправить это аптекарю так, как поступаю данные, необходимые для продажи рецепта». Для решения проблемы разглашения личных данных при создании рецепта по умолчанию вместо нынешнего «открыто» должно быть обозначение «доверенное».