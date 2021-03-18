Почему все еще нельзя купить ребенку лекарство в э-аптеке?
В начале декабря прошлого года Инспекция защиты данных своим предписанием запретила продавать рецептурные препараты в э-аптеке, если их выкупает не тот человек, которому они были выписаны. Хотя при введении ограничений премьер-министр Кая Каллас сказала, что все контакты нужно свести к минимуму, до сих пор нужно ходить в обычные аптеки, если необходимо купить лекарства для ребенка или бабушки: вместо того, чтобы бесконтактно заказать их доставку на дом с курьером, пишет Postimees.