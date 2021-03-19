Совместимы ли мои лекарства с вакцинацией?

Например, женщины задались вопросом, что делать с противозачаточными препаратами, которые и без того вызывают риск возникновения тромбоза: «Не нужно ли остановить прием препаратов во время вакцинации, чтобы избежать последствий более опасных, чем беременность?»

Специалист по связям с общественностью Департамента лекарств Кристи Сарап объяснила, что на прием противозачаточных средств вакцина не влияет, прививаться можно, если вакцинируемая принимает комбинированные оральные противозачаточные средства или противозачаточные средства, содержащие трандермальный эстроген и нет других факторов риска. «Врач может посмотреть в инфосистеме, имеются ли такие риски у пациента. В любом случае обо всем, что беспокоит, пациент может спросить у врача», - сказала Сарап.

Обеспокоены и пациенты, имеющие аутоиммунные заболевания. «Относительно небольшое число больных получает биологическое лечение. Большинство получает обычные иммуномодуляторы типа methotrexate, известного как «трексан», - замечает другой читатель. - У нас нигде не говорят и не пишут, что после прививки надо сделать перерыв в приеме, иначе антитела будут на нуле. У таких больных их и так меньше выработается в любом случае. Я нашел информацию на английском, связался с семейным, а там ничего про это не знали. Дозвонился до лечащего врача в больнице и получил ответ: да, надо делать перерыв».

Кристи Сарап из Департамента лекарств эту информацию прокомментировала таким образом: «Лекарство под названием "трексан" не является противопоказанием к вакцинации, поэтому прием этого препарата при вакцинации угрозы не представляет». Она добавила: «Вакцинация разрешена, если нет других факторов риска, например, случаев образования тромбов, из-за которых вакцинация AstraZeneca сейчас отложена. И до тех пор, пока Европейский департамент лекарств не изучил имеющиеся данные и не занял определенную позицию».

Людей также интересует взаимодействие, влияющее на эффективность лечения и действия вакцины. «По имеющимся на данный момент рекомендациям останавливать курс лечения препаратом "трексан" на время вакцинации не нужно, - объяснила Сарап. - Это может нанести удар по эффективности самого лечения, а отмена принятия лекарства может вызвать побочные действия». Она уточнила, что в инфолистке вакцины действительно указано, что при использовании иммуносупрессантов эффективность вакцины ниже: «Но так ли это и насколько, сейчас неизвестно».