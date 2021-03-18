Проделка заночевавших в магазине ИКЕА подростков не достигла цели

Подростки приняли вызов, который зародился несколько лет назад, и провели ночь в закрытом магазине IKEA. Эта так называемая «ночевка» сегодня очень популярна среди молодежи.

Двое подростков из Брисбена прокрались в магазин незадолго до закрытия, спрятавшись от охранников и камер, и провели ночь в магазине, снимая все свои действия. На видео ребят, которые поделились своими приключениями в TikTok, видно, как уходят покупатели, а сами они прячутся на складе от работников магазина. Тинейджеры забрались на складские стеллажи высотой пять метров, где не заметили сотрудников магазина.