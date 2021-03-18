Проделка заночевавших в магазине ИКЕА подростков не достигла цели
Два австралийских подростка решили тайком остаться на ночь в магазине ИКЕА. Проделка мальчишек не удалась из-за глупого выбора укрытия, пишет Kodustiil.
Два австралийских подростка решили тайком остаться на ночь в магазине ИКЕА. Проделка мальчишек не удалась из-за глупого выбора укрытия, пишет Kodustiil.
Подростки приняли вызов, который зародился несколько лет назад, и провели ночь в закрытом магазине IKEA. Эта так называемая «ночевка» сегодня очень популярна среди молодежи.
Двое подростков из Брисбена прокрались в магазин незадолго до закрытия, спрятавшись от охранников и камер, и провели ночь в магазине, снимая все свои действия. На видео ребят, которые поделились своими приключениями в TikTok, видно, как уходят покупатели, а сами они прячутся на складе от работников магазина. Тинейджеры забрались на складские стеллажи высотой пять метров, где не заметили сотрудников магазина.
После нескольких часов пребывания на складе мальчики решили сбежать еще до открытия, хотя задание состояло как раз в том, чтобы провести там всю ночь. Их бегство из магазина сопровождал вой сирены, которая зазвучала, как только они открыли дверь.