Видео ⟩ В Таллинне обессиленный лебедь целый день умирал на глазах у прохожих

Эстонское общество дикой природы, которое помогает диким животным, попавшим в беду из-за деятельности человека в городской среде или на природе, рассказало о сложившейся во вторник на пляже Пирита ситуации, когда один беспомощный лебедь пролежал на песке целый день, поскольку людям не разрешалось приближаться к нему из-за распространяющегося среди птиц птичьего гриппа, и поэтому Спасательный департамент также не мог ему помочь.

По словам представителя общества, они получили сообщение о беспомощном лебеде незадолго до пяти часов вечера, но люди искали помощи уже утром, звонили на государственный инфотелефон 1247. «Ответ был такой, что живым птицам не помогают и реагируют тогда, когда птица уже мертва», - сказал порталу Lemmik представитель общества.

Общество сразу приступило к поиску передержки для лебедя, которую, к счастью, удалось найти, но все-таки птицу надо было туда доставить. «У лебедя были десятки людей, но никто не осмелился помочь ему с транспортом, чтобы он быстрее получил помощь», - сказал представитель, что из-за подозрения на птичий грипп было трудно найти транспорт.

На место прибыли и спасатели, но ничего сделать они не смогли. «В настоящее время государственная помощь обессиленным птицам заключается только том, что убираются трупы. Спасательный департамент и Департамент окружающей среды реагируют на живую птицу в случае, если она окровавлена. Если она слаба и беспомощна, ждут смерти», - пояснил представитель Эстонского общества дикой природы.

Поскольку к беспомощному лебедю никому нельзя было приближаться и ему нельзя было помочь, люди даже построили вокруг него баррикаду, что можно увидеть на видео.

«Люди приходили потрогать лебедя и собаки были поблизости», - сказала автор видео Ли Изабель Таавель, которая построила баррикады, на месте событий патрулировала пять часов, с помощью телефона пыталась найти помощь, а также принесла птице немного еды и флисовый плед.

«Но все-таки самую важную работу проделали люди, которые забрали его на машине», - считает сама Тавель, отмечая помощь предложивших транспорт Риты и Николь.

Таким образом, беспомощному лебедю ничего не оставалось, как полагаться на помощь Эстонского общества дикой природы. «Наши волонтеры могут потратить свои ресурсы, если мы сочтем это целесообразным и необходимым. С помощью пожертвований мы приобрели быстрые тесты, чтобы не классифицировать всех попавших в беду птиц, как инфицированных птичьим гриппом, и не оставлять их умирать».

Лебедь оказался в такой ситуации, вероятно, потому, что это была молодая птица, которой зимой на морозе не досталось достаточно пропитания. «Лебедь весил вдвое меньше, чем должен. Ребра торчали».

Ему сделал быстрый тест на птичий грипп, который оказался негативным. Он мог бы безопасно выздоравливать на передержке, но, к сожалению, он не пережил ночь.

Птичий грипп усложнил ситуацию

Старейшина Пирита Тынис Лийнат сказал Lemmik, что об этом инциденте горуправу Пирита не проинформировали и в связи с этим за помощью не обращались. Но у самоуправления и нет права вмешиваться в жизнь диких птиц и животных, поскольку неспециалистам трудно оценить состояние птицы или животного.

По словам Лийната, о раненных диких птицах или животных следует сообщать на дежурный телефон Инспекции окружающей среды 1313, далее информацию передадут специалистам.

«О лебеде на пляже Пирита люди сообщили Спасательному департаменту по информационному телефону 1247. Если бы об инциденте проинформировали горуправу, мы могли бы передать информацию о происшествии в соответствующее ведомство. Со своей стороны, я благодарю людей, которые заметили лебедей и сообщили о нем», - сказал Лийнат.

По словам старейшины, поскольку распространяется птичий грипп, и в этом году на пляже Пирита было собрано несколько трупов лебедей, они предупредили людей через СМИ и соцсети, чтобы они не трогали мертвых птиц и никуда их сами не уносили, а обращались в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент по телефону 605 4767, который работает круглосуточно.