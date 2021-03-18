Врач: более 50 процентов пациентов с коронавирусом испытывают аносмию или гипосмию

Отмечается, что у некоторых людей, переболевших коронавирусом, обоняние и вкус могут пропасть даже на несколько месяцев. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Игорь Свиргун отметил, что у десяти процентов переболевших коронавирусом обоняние может восстанавливаться больше месяца:

«Более 50% пациентов с коронавирусом испытывают аносмию или гипосмию. Система обоняния и вкусовая система работают как одна система. У 10% обоняние может восстанавливаться больше месяца.

Если верить ученым, коронавирус поражает поддерживающие клетки обонятельного эпителия в полости носа из-за наличия рецепторов ACE2 и TMPRSS2, нарушая гомеостаз обонятельного нейрона. После регенерации этих клеток, обоняние возвращается.