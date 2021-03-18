Врач: более 50 процентов пациентов с коронавирусом испытывают аносмию или гипосмию
ЛОР-врач Игорь Свиргун рассказал, что более 50 процентов пациентов с коронавирусом испытывают аносмию или гипосмию, а лечения с доказанной эффективностью нет.
ЛОР-врач Игорь Свиргун рассказал, что более 50 процентов пациентов с коронавирусом испытывают аносмию или гипосмию, а лечения с доказанной эффективностью нет.
Отмечается, что у некоторых людей, переболевших коронавирусом, обоняние и вкус могут пропасть даже на несколько месяцев. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Игорь Свиргун отметил, что у десяти процентов переболевших коронавирусом обоняние может восстанавливаться больше месяца:
«Более 50% пациентов с коронавирусом испытывают аносмию или гипосмию. Система обоняния и вкусовая система работают как одна система. У 10% обоняние может восстанавливаться больше месяца.
Если верить ученым, коронавирус поражает поддерживающие клетки обонятельного эпителия в полости носа из-за наличия рецепторов ACE2 и TMPRSS2, нарушая гомеостаз обонятельного нейрона. После регенерации этих клеток, обоняние возвращается.
Специфического лечения с доказанной эффективностью нет. При сохранении отека слизистой носа противоотечные гормональные средства могут быть эффективны, при сниженном уровне витамина B12 его возмещение может дать результат. Ну а если восстановления обоняния не происходит, то стоит применить обонятельный тренинг (olfactory training). Суть данного метода в том, чтобы стимулировать обонятельную систему в расчете на регенерацию обонятельного эпителия и нейропластичность мозга. Пациент по специальной схеме вдыхает, нюхает разные эфирные масла. Данное лечение может продлиться больше года».