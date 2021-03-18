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  • В Пыхья-Таллинне убит 52-летний мужчина, задержаны двое подозреваемых

В Пыхья-Таллинне убит 52-летний мужчина, задержаны двое подозреваемых

Оградительная лента. ФОТО: Kristjan Teedema

Полицейские обнаружили в квартире в столичном районе Пыхья-Таллинн труп мужчины. У полиции есть основания полагать, что произошло убийство.

В среду, 17 марта полиции сообщили, что в квартире на Уус-Малева без сознания и с тяжелыми травмами лежит 52-летний мужчина. Мужчина скончался на месте происшествия, скорее всего, от полученных травм.

Полицейские задержали в качестве подозреваемых 39-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе расследования. Прокуратура ходатайствует у суда об аресте подозреваемых.

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