Таллинн протягивает руку помощи горожанам и предпринимателям

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, коронакризис так или иначе коснулся каждого, и многие люди столкнулись с серьезными трудностями.

«Для смягчения негативного воздействия ограничительных мер на жизнь горожан и положение наших договорных партнеров город разработал дополнительные меры поддержки. Так, родители освобождаются от платы за место в детском саду с 11 марта до 30 апреля, это решение еще должно одобрить городское собрание. В объеме, эквивалентном размеру платы за место в муниципальном детском саду (71,25 евро), льгота предоставляется и родителям воспитанников частных детских садов, родителям и опекунам детей, получающих услугу по присмотру. Родители ребят, посещающих муниципальные школы по интересам, с 1 марта в полном объеме освобождены от платы за обучение.

В период с 11 марта по 30 апреля спортивные клубы в полном объеме освобождены от платы за аренду городских спортивных объектов (в том числе школьных спортзалов). Наряду с этим город продолжит выплачивать спортивным клубам пособие в полном объеме.

В качестве городской меры поддержки от арендной платы освобождены и предприниматели. Стопроцентное освобождение от платы за аренду городских площадей действует по всему городу – до конца апреля от платы за аренду принадлежащих городу коммерческих площадей освобождаются предприятия торговли и общепита, а также других сфер деятельности, которые подпадают под ограничительные меры, утвержденные правительством ЭР. Наряду с этим во время кризиса город будет оплачивать выставленные партнерами счета в ускоренном порядке – в течение десяти дней вместо предусмотренных 21 или 30 дней.

Вице-мэр подчеркнула, что, безусловно, нуждающихся в помощи людей необходимо замечать всегда, однако в сложные времена им необходима еще большая поддержка. Помимо всего прочего, они должны быть в курсе того, как получить помощь.

«Город протягивает руку помощи, предоставляя услуги и пособия. Оказавшийся в затруднительной ситуации житель города может ходатайствовать о прожиточном пособии или пособиях, которые зависят от дохода, а также получить продовольственную помощь. Таллинн располагает и другими возможностями для оказания помощи – она зависит от конкретной проблемы. Исходя из этого попавших в затруднительное положение горожан призывают смело обращаться в районную управу по месту жительства. В целях снижения количества контактов стоит отдавать предпочтение электронным каналам связи и телефонному общению», - сказала Бешкина.

О прожиточном пособии можно ходатайствовать вплоть до последнего рабочего дня каждого месяца. Цель пособия – смягчить материальные трудности людей и семей, обеспечивая человеку минимальные денежные средства для покрытия насущных потребностей (к примеру, расходов на коммунальные услуги). При назначении пособия учитываются доходы человека или всех членов семьи за прошлый месяц, из которых вычитаются налоги, расходы на пропитание и жилье, а также прожиточный минимум. В этом году прожиточный минимум составляет 150 евро на одного человека, на последующих взрослых членов семьи - по 120 евро в месяц. Прожиточный минимум несовершеннолетних детей - 180 евро в месяц.

О зависящих от дохода пособиях можно ходатайствовать в том числе для обеспечения средств к существованию и сохранения здоровья, а также покрытия расходов на реабилитацию и покупку вспомогательных средств. Пособие назначается горожанам и семьям, чей доход на первого члена семьи не превышает 584 евро, то есть ниже минимальной ставки оплаты труда, а каждого последующего члена семьи - ниже 467,20 евро. Ходатайство можно подать в течение трех месяцев с момента возникновения расходов. При назначении пособия потребность человека и его семьи в помощи оценивается в каждом случае индивидуально.