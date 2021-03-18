Таллинн протягивает руку помощи горожанам и предпринимателям
Коронакризис затронул все общество и многие люди попали в сложную ситуацию. Таллиннская горуправа утвердила дополнительные меры поддержки для смягчения негативного воздействия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С 11 марта и до конца апреля родители освобождены от платы за место в детском саду, а спортивные клубы и предприниматели – от платы за аренду городских площадей. При этом выплата спортивным клубам городских пособий сохранится в полном объеме. Город предложит помощь и оказавшимся в тяжелом материальном положении горожанам.