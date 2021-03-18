Галерея ⟩ Треть Рийгикогу вакцинировали от коронавируса

Сегодня депутаты Рийгикогу получили первую инъекцию вакцины от коронавируса. Врачи Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) вакцинировали членов Рийгикогу, которые выразили желание сделать это и которые смогли приехать на вакцинацию сегодня. Вторая доза вакцины AstraZeneca будет введена 30 вакцинированным сегодня депутатам парламента 13 мая.

В минувший четверг правительство приняло решение вакцинировать членов Рийгикогу и правительства, а также других руководителей конституционных институтов.

Из центристов вакцинировались, например, Андрей Коробейник, Кайдо Хёэвельсон и Марко Шорин. «Прямо сейчас хорошо, спасибо за вопрос. Сам я не считаю, что коронавирус опасен для меня, но знаю, что для пожилых людей он намного опаснее. Я общаюсь со многими пожилыми людьми, которые могут серьезно пострадать от коронавируса, поэтому не хочу заразить, болея бессимптомно», - ответил Коробейник на вопрос, почему он хотел сделать прививку. В настоящее время у него нет побочных эффектов, но если они возникнут, он обратится к своему семейному врачу. «Конечно, мне введут и вторую дозу, когда придет время», - добавил Коробейник.

Депутат от партии «Отечество» Прийт Сибуль сегодня не участвовал в вакцинации, поскольку уже переболел коронавирусом и решил сначала сделать тест на антитела и обратиться к семейному врачу. Член фракции «Отечества» Андрес Метсоя получил сегодня первую дозу препарата AstraZeneca. «Я ничего не понимаю в данный момент, кажется, я вполне жив», - рассказал он о своих чувствах. Он выбрал вакцину, потому что это очень важная мера подавления вируса. Во-вторых, это еще и возможность защитить свое здоровье и здоровье близких.

Порекомендовал бы он вакцину другим? «Я считаю, что это очень разумное решение. В этой жизни все сопряжено с риском. Жизнь - это вообще большой риск», - ответил Метсоя. Он привел пример из своей жизни, когда он и вся его семья весной заболели коронавирусом. «Если можно избежать повторения той недели, то это хорошая возможность. Та неделя хорошей не была», - сказал он.

Только что получил иньекцию вакцины и другой депутат «Отечество» Тармо Круусимяэ. Рука члена Рийгикогу не болит, голова не кружится. «Если было принято решение о вакцинации членов Рийгикогу, то должен сказать, что не принять сейчас вакцину не подобало бы государственному деятелю», - пояснил Круусимяэ.

По его словам, во всем этом немножко виноват Тоомас Сильдам. «Однажды он сказал, что если Рийгикогу перейдет на удаленное заседание, то это прервать работу - Рийгикогу должен работать в любой ситуации», - перефразировал депутат.

Круусимяэ получит и вторую дозу: «Если лечение такое, зачем останавливаться? Я приведу вам пример. Если бы можно было получить водительские права, сдавая теорию, но не экзамен по вождению... Но это ведь один и тот же пакет, который требуется, чтобы получить права. Тогда зачем вообще это делать?» - сказал Круусимяэ.

По его словам, сейчас нельзя мучиться относительного того, что можно сделать и в достаточной ли мере это сработает. «Я не болен, мне сделали инъекцию AstraZeneca. Поможет ли? Знаете, этой весной у меня слишком много знакомых и сверстников умерли. Это грустно», - сказал Круусимяэ.